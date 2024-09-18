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手刀搶票！台中國際動畫影展9／20早鳥開賣　《排球少年》入列

▲台中國際動畫影展9/20早鳥開賣，《排球少年》、《八戒》入列。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中國際動畫影展9/20早鳥開賣，《排球少年》、《八戒》入列。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

「2024台中國際動畫影展」今 (18)日舉辦影展售票起跑記者會，這次影展包括首度來台、曾獲安錫國際動畫影展大獎的《喵的奇幻漂流》，以及劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》，還有台灣本土動畫《八戒：決戰未來》等熱映片；閉幕片的部分，則有台灣首映的《逃出魔幻風之國》。新聞局長欒治誼表示，台中國際動畫影展從2015年辦理至今，已成為台灣規模最大的動畫盛會，今年迎來十週年慶典，歡迎大家來看電影。

欒治誼指出，今年影展除了蒐集全球當代知名動畫電影之外，更推出萌獸IP跟大家見面，在PARK2草悟廣場可以看到2隻很大的巨型萌獸，分別代表正在吃台中名產太陽餅的「餅餅」，以及喝著由台中發跡的珍珠奶茶的「涼涼」。

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台中市影視發展基金會副執行長張婉榆說明，今年特別推出限量「我愛TIAF早鳥套票」，超優惠價格每套8張520元就能入手，還加贈十週年限定保溫杯、海報及明信片套組。

此次影展以雙開幕片為十週年揭開序幕，除了邀請到獲安錫國際動畫影展大獎的《喵的奇幻漂流》首度來台獻映，還有在台掀起一股排球熱的劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》、搶先全亞洲放映的《花園裡的浪花號》、全片由印度女性動畫共同製作的《蘇丹娜之夢》、鼓舞創作人心靈的《數分間的激勵》、出色的台灣本土動畫《八戒：決戰未來》等片單。

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