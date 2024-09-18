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她姓氏只有「三撇」　女童開學自我介紹：很少人念對

這姓氏「只有3撇」怎麼念？女童開學自我介紹　自嘲：很少人念對

華人社會有不少罕見姓氏。（圖／翻攝自百度百科）

圖、文／CTWNAT

華人姓氏無奇不有，部分民眾卻因為特殊姓氏，常發生尷尬情形。9月份學校開學有不少新生，老師通常會請學生們自我介紹，中國網上傳出有一名小學女孩叫做子涵，雖然名字很普遍但她姓氏是「彡」，她坦言很少人第一次就念對。

中國《搜狐網》報導，有微博主轉發一名上海小學的趣聞，一名小學女孩的名字是中國90後、00後常見的「子涵」，但她的姓氏卻很特別姓「彡」，她自我介紹「彡子涵」。這位子涵表示她的名字很普遍，姓氏雖然只有3撇但很少有人第一次就念對，解釋「彡」的讀音是「ㄕㄢ」，還自嘲沒什麼人念對過，更聽過有人喊她「3撇」。

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另據台灣教育部國語字典，「彡」字的讀音為「ㄕㄢ」，意思分別是筆所畫的花紋，及毛長的樣子，在古時候文獻中有出現過，但日常生活中極為罕見，甚至沒有直接關聯的詞彙。

許多網友看到「彡」這個姓氏，也紛紛表示真的不會念，還開玩笑說，「可以叫子涵就好，比較親切」、「我是同學會叫她子涵，但同班有很多子涵就尷尬了」。另外也釣出不少人分享自己也是特殊姓氏，讓一眾網友大開眼界，像是有人姓「蒯」、「哀」、「冼」、「它」等，十分罕見。

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