蔡英文合體陳其邁遊高雄！　中秋節曬「合照」大讚城市進步

▲前總統蔡英文中秋節這天，貼出多張與陳其邁同遊高雄的合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者郭運興／台北報導

今（17日）是中秋節，前總統蔡英文貼出與高雄市長陳其邁多張「合照」，她指出陳其邁帶她到高雄「亞洲新灣區」搭「文化遊艇」，覺得心情放鬆。她強調，看見高雄這座城市，在大家努力下逐漸改變、進步，相信陳其邁市長會繼續和中央政府緊密合作，為高雄未來打拚，今天是中秋節，她也祝福大家中秋佳節愉快，月圓人團圓，事事順心。

蔡英文於臉書貼出與陳其邁多張「合照」，她表示，好久沒有搭船了，這次由陳其邁市長帶她到高雄「亞洲新灣區」搭「文化遊艇」，欣賞海景風光，覺得心情很放鬆。經過駁二、高雄流行音樂中心、高雄展覽館、旗津，它們不僅代表著高雄的繁榮，也是高雄吸引國內外觀光客的核心。

蔡英文表示，她相信大家都同意，高雄最近越來越熱鬧，國際級的歌手、樂團，帶動了人流，一起見證高雄的改變、城市的進步。此外，除了搭遊艇，高雄捷運「四線齊發」，輕軌成圓、捷運成網，也在大家的努力下，讓高雄的大眾運輸路網，一步一步變得更加便利。

最後，蔡英文強調，她相信，陳其邁市長也會繼續和中央政府緊密合作，一起為高雄的未來打拚。而今天是中秋節，她也要祝大家中秋佳節愉快，月圓人團圓，事事順心。

▼前總統蔡英文中秋節這天，貼出多張與陳其邁同遊高雄的合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）