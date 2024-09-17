17歲啦啦隊少女「深夜墜橋亡」　美警證實：遭多車輾過

▲艾蜜莉1個月前才參加「美國達人秀」。（圖／翻攝Instagram）

記者吳美依／綜合報導

美國加州一名知名的啦啦隊成員驚傳墜橋身亡，她年僅17歲，1個月前才登上熱門節目「美國達人秀」（America’s Got Talent），博得評審與全國觀眾的喝采。

《時人》等外媒報導，艾蜜莉（Emily Gold）13日深夜被發現陳屍在蘭橋庫卡蒙加地區（Rancho Cucamonga）一座高架橋下。當局初步判定，她的死因是自殺，不過據悉並未留下遺書。

加州公路警察16日證實，遺體被發現前，已遭車輛多次碾壓，其中一輛汽車甚至沒有停下來，她也在現場被宣告不治。

艾蜜莉就讀洛斯奧索斯高中（Los Osos High School），是學校啦啦隊的舞蹈組組長，1個月前她才與隊員上了NBC電視台實境節目「美國達人秀」，儘管最終被淘汰，但不僅闖入準決賽，還獲得評審罕見的起立鼓掌。

哥哥艾歷克斯在Instagram上發文，「我們一起度過的時光永遠不夠多。失去妳，我的心缺了一半……在天堂安息吧，艾蜜莉，那裡永遠會是妳的世界。」啦啦隊也發布聲明哀悼，「艾蜜莉一直透過她的力量、承諾、善良、熱情與最謙卑的心，展現著我們團隊的核心價值。」

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