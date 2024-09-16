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新竹賓士逆向撞死阿嬤「3童重傷」搶救　目擊者：車上4人跑掉2人

記者陳凱力、陸運陞、趙蔡州／新竹報導

新竹市虎林國中門口前的延平路二段16日下午發生死傷車禍，一輛白色賓士因不明原因逆向衝撞，造成至少1人死亡、6人受傷，其中3名傷者不到10歲，傷勢嚴重需住院治療。一名目擊者指出，肇事的賓士包含駕駛有4人，但後座有2人在事故後跑掉了。

▲▼ 新竹虎林國中前賓士衝撞，釀1死5傷。（圖／民眾提供）

▲賓士逆向車禍造成1死6傷。（圖／民眾提供）

曝光的影片可以看見，肇事白色賓士當時從車道靠右側一路往左飄移，先是橫越雙黃線後，逆向撞上對向的機車騎士後，幾秒後再撞上另一名騎車的阿嬤，並沿路將阿嬤推到卡在路邊的紅綠燈柱上慘死，現場車殼碎片散落一地，賓士更冒出白煙，相當駭人。

警消趕到現場處理，發現被撞擊卡在紅綠燈柱上阿嬤已明顯死亡，隨即協助死者脫困，並將現場5名傷者送醫，肇事34歲彭姓男駕駛後續也送醫治療。

傷者中有3人分別是4、5及8歲孩童，4歲與8歲孩童當時疑似被阿公騎車載著準備離開，沒想到遭遇車禍，5歲孩童則是跟死者同乘一輛機車，3名孩童的傷勢都較為嚴重，其中4歲男童有腳掌開放性骨折，5歲女童有肝臟遭撞擊損傷，8歲男童有左大腿骨折，都必須接受手術治療，成年人部分則有一位阿公、一位30多歲女子輕傷。

警方將持續追查其餘同車人士到案，並釐清彭男是否涉及毒駕等情形，詳細車禍原因也待追查釐清。

▲▼驚悚瞬間曝光！賓士一路「蛇行逆向」　校門前猛撞釀1死6傷。（圖／記者陸運陞攝）

▲肇事彭姓駕駛。（圖／記者陸運陞攝）

目擊者告訴記者，當時他聽見一聲巨響，立刻走出門察看情況，就看見賓士猛撞紅綠燈柱，駕駛是一名20多歲年輕人，員警在車內搜出假車牌、槍、開山刀、毒品菸彈，車內包含駕駛原本有4人，不過後座的2人後來跑掉了，前座有1人受傷被載去醫院，剩下1人留在現場。

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