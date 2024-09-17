新竹毒駕賓士逆向撞飛！71歲婦遭夾死燈桿下　當地人獻花哀悼

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記者柯沛辰／新竹報導

新竹34歲彭姓男子16日疑似吸食「喪屍煙彈」後駕駛賓士，行經虎林國中前突然切換車道，逆向衝撞機車騎士及馬路上的學童，造成1死6傷。晚間，有當地民眾到事故地點獻花，悼念不幸被撞飛至燈桿的71歲阿嬤，而死者女兒也在網上回應感謝，引發在地人關注。

當時肇事賓士衝撞對向剛起步的機車和其他行人，隨後撞上燈杆，造成4歲男童、5歲女童、8歲男童、69歲李男及正副駕駛共6人受傷，其中3名學童傷勢嚴重。71歲阿嬤則被撞飛，卡在賓士車頭與燈桿之間，當場死亡。

▲彭姓駕駛肇事後神情冷漠，沒有太多情緒，只是呆坐遺體旁抽菸。（圖／記者楊永盛翻攝攝）

警消到場後，替死者蓋上白布，但34歲彭姓男駕駛下車後情緒平淡，只是靜靜坐在遺體旁吸菸，似乎不以為意。之後，警方從賓士車內搜出一把假槍，以及俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯，初步調查發現彭男有毒品前科，疑似毒駕釀禍。

消息傳開後，有當地民眾自發到電桿下獻花，並在臉書社團「新竹爆料公社」寫下：「雖然不能幫上些什麼特別的忙，只希望離開人世的往生者能夠得到安息，節哀R.I.P」。

▲民眾自發到事故路口獻花，哀悼死者。（圖／新竹爆料公社）

許多在地網友看完紛紛留言，「只能說台灣法律超級可悲」、「真的希望重判，不要再可教化了，這種父母都沒有辦法教化了，為什麼要求社會再給機會」、「駕駛筆錄做一做出來，可能已經在某家酒店喝酒壓驚了」，還有人回憶「我父親曾經遇到過...雙手一攤我沒錢，賓士全貸，沒存款，沒房屋，重點：只有保強制險」。

對此，死者女兒也現身回應原PO，「謝謝這位好心人，我也希望媽媽能夠安息，兇手可以接受應有的懲罰」引發關注。

▼死者女兒留言感謝原PO，「我也希望媽媽能夠安息，兇手可以接受應有的懲罰」。（圖／新竹爆料公社）