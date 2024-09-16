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社會 社會焦點 保障人權

快訊／新竹賓士釀1死6傷！副駕女「醫院落跑」被逮...原來是通緝犯

記者陸運陞、閔文昱／新竹報導

新竹市16日下午4點25分發生一起嚴重車禍，一名賓士駕駛疑似施用俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯，虎林國中前逆向闖紅燈，撞上放學過馬路的學童和機車，導致至少1人死亡、6人受傷，其中30歲彭姓女副駕送醫後竟自行落跑。警方後續沿線逮人，意外發現彭女為2條詐欺通緝犯，目前已將人帶回警局。

▲▼ 新竹虎林國中前賓士衝撞，釀1死5傷。（圖／民眾提供）

▲賓士逆向車禍造成1死6傷。（圖／民眾提供，下同）

回顧事件，肇事賓士當時突然切換車道，逆向衝撞對向剛起步的機車和其他行人，隨後撞上電杆，造成4歲男童腳掌開放性骨折、5歲女童肝臟遭撞擊損傷、8歲男童左大腿骨折；大人死傷部分則有70歲男子受傷、30多歲彭性女副駕輕傷、彭姓肇事駕駛受傷，還有一名71歲女性被撞飛卡在電線杆上，當場死亡被蓋上白布。

▲▼ 新竹虎林國中前賓士衝撞，釀1死5傷。（圖／民眾提供）

值得注意的是，受傷6人均送醫後，其中彭女不明原因自行離開醫院、不知去向，不排除可能是肇事車輛副駕駛，警方後續沿線追查，證實女子就是肇事車輛的副駕，且背有2條詐欺通緝，疑似擔心落網才逃離醫院，目前警方已將人帶回，詳細情況仍待釐清。

另外，警方發現賓士車因撞擊掉出一把假槍，還從彭男身上搜出俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯。初步調查，彭男有毒品前科，這次疑似毒駕釀禍。

▼肇事彭姓駕駛。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼驚悚瞬間曝光！賓士一路「蛇行逆向」　校門前猛撞釀1死6傷。（圖／記者陸運陞攝）

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