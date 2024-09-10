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C奶車模拒貼身合照　粉專遭恐嚇「撂人打妳」！警調閱IP追查

▲車展SG Libby遭戴鴨舌帽男子強索合照拒絕後被恐嚇，無奈報警處理。（圖／翻攝網路）

▲車展SG Libby遭戴鴨舌帽男子強索合照拒絕後被恐嚇，無奈報警處理。（圖／翻攝臉書，下同）

記者張君豪、戴上容／綜合報導

在車模界小有名氣、身高168公分的C奶車模栗比（Libby）6日在北市南港展覽館半導體展擔任SG，無端遭遇一名陌生男子要求貼身合照，她當下覺得對方很魯莽拒絕，未料返回新北住處後打開手機，卻發現對方透過假帳號發訊息恐嚇「信不信我撂人打你」，事後Libby將遭恐嚇案情PO網，8日21時許工作結束後到北市南港派出所報案提告恐嚇。警方根據被害人胡女（27歲）上網看到恐嚇訊息時地、受理報案後，依單一窗口規定轉新北市蘆洲分局偵處。

▲車展SG Libby遭戴鴨舌帽男子強索合照拒絕後被恐嚇，無奈報警處理。（圖／翻攝網路）

外型亮麗並擁有性感長腿的Libby，是各大車展及商業電腦展的知名SG，根據她IG上傳的蒐證照片，她6日晚間工作將結束時，碰到一名頭戴鴨舌帽的男子要求合照，但因對方態度相當魯莽，她直覺對方不友善就拒絕對方，沒想到返回蘆洲朋友住處後，打開手機就看到粉專接到恐嚇訊息。

對方失控發恐嚇簡訊怒嗆：「幹x娘，不給合照，信不信我撂人打妳，問妳還不給合照，給妳名片幫妳做活動，妳這樣會不會太過分？其他人合照不給我，我一定要把妳的照片公開讓大家公審，妳跩三小？」

▲車展SG Libby遭戴鴨舌帽男子強索合照拒絕後被恐嚇，無奈報警處理。（圖／翻攝網路）

對方帳號冒名另名鄭姓男子，但被害人胡女追查，發現鄭男就是一名拍攝SG的業餘攝影師。警方根據發送恐嚇訊息的鄭男帳號初判為假帳號，將循線調閱上網歷程IP追查恐嚇男身分。對此新北市蘆洲分局證實受理報案，將循線調閱IP資料偵查。

▲車展SG Libby遭戴鴨舌帽男子強索合照拒絕後被恐嚇，無奈報警處理。（圖／翻攝網路）


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