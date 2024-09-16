中正二偵查隊狀況連連　隊長拔官！北市警局公布新一波人事

中秋月圓人團圓！9月17日為中秋節，雖然今年沒有連假，但有些民眾周休二日接著星期一請假，仍有4天假期，所以縱谷地區出現些許返鄉及旅遊人潮。台東縣警察局關山分局為維護轄內交通順暢及安全，將加強超速行駛、違規超車、酒駕、闖紅燈、未繫安全帶、未戴安全帽及無照駕駛等重大交通違規取締。另9月份為交通安全月，呼籲用路人「車輛慢看停、行人安全行」，落實「停讓文化」，共維大眾行的安全。