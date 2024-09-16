中正二偵查隊狀況連連　隊長拔官！北市警局公布新一波人事

▲台北市政府警察局經調查後，認定職場霸凌成立，16日公布人事命令調整。（圖／資料畫面）
記者張君豪／台北報導
台北市警局日前連續爆發風紀案件，包含中正二、中山分局偵查隊兩名刑警在酒店互毆掛彩，分別遭記大過處分，另外根據市警局督察系統調查，中正二分局偵查隊長黃瀰嬗因公務訓斥隊上一名女警，導致女警情緒低落企圖尋短，獨自前往分局頂樓所幸被及時勸下，警方啟動職場霸凌調查機制，16日召開評議委員會，並由委外專家討論研議後，確定中正二分局偵查隊長黃瀰嬗調職。
北市警局下午拔除黃瀰嬗偵查隊長職務，並公布新一波人事命令，統一於本周五（20日）辦理到職：
一、刑警大隊司法組長黃瀰嬗
二、中正二分局偵查隊長胡光興
三、內湖分局偵查隊長闕育任
四、刑警大隊科技犯罪偵查隊長謝其瑾
五、刑警大隊預防組長黃琦鈞
六、刑警大隊專員徐崧騰
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