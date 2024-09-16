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18歲女騎士台7乙過彎出槌「平躺水溝」　她PO文：別問我怎麼摔的

▲18歲女騎士台七乙線轉彎摔落溝裡。（圖／翻攝記者爆料網）

▲18歲女騎士台七乙線過彎不慎摔落溝裡。（圖／翻攝記者爆料網）

記者楊熾興／桃園報導

一名18歲陳姓女子15日騎車行經桃園市大溪區台7乙線8.5公里，過彎不慎失控摔車，整個人直挺挺平躺在路旁排水溝內，還雙手平放於大腿上；桃園市政府消防局獲報前往救護，所幸陳女僅四肢擦挫傷、意識清楚，送往醫院作後續救治。

▲直挺挺平躺水溝內，還有妹子在旁關心觀看。（圖／翻攝記者爆料網）

▲女騎士直挺挺平躺水溝內，還有妹子在旁關心觀看。（圖／翻攝記者爆料網）

桃園市政府消防119指揮中心昨日下午13時16分接獲民眾報案，大溪區台7乙線8.5公里有車禍發生，請派救護車前往協助。現場為機車發生交通事故，1名陳姓女騎士平躺水溝內，四肢受到擦挫傷、意識清楚，復興分隊救護人員給予清洗傷口、包紮止血等救護處置，送往恩主公醫院救治。

有民眾在「Threads」po文指出，在台七乙看到有女騎士摔車掉進水溝裡，累了直接睡，妳贏了，好多妹妹關心妳；因女騎士直挺挺的平躺在水溝裡，將整水溝塞滿，其他網友回「年輕就是好，倒頭就睡」、「懶人下山用，躺在水溝等下雨就可以流到平地了」、「太熱水溝躺一下涼快些」。

陳姓女騎士也發文指出，「上山時就一直覺得抓不到傾角怪怪的，但還是下了那個彎，過程不記得了，也不要問怎麼摔的，是真的沒有那段記憶。」

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