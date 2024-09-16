台中1歲童疑噎死！保母太平間訊問3小時交保　24歲生母悲痛相驗

記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中北屯區一名1歲半男童在沈姓保母(48歲)外出時，疑似吞下1元硬幣與玩具，活活噎死，怎料卻查出沈女不僅無照還違法收托4名小孩。檢方於今(16日)下午1點30分相驗釐清死因，而保母在太平間進行3個小時訊問後，以3萬元交保，24歲生母則是低頭不發一語離去。

▲台中1歲半男嬰疑似吞硬幣、玩具噎死，生母（紅圈處）抵醫院相驗。（圖／民眾提供）



今天檢察官會同法醫在醫院進行相驗，男童生母、保母沈女都到場，目前相驗結果尚未出爐，而沈女在太平間經過3小時訊問後以3萬元交保，目前覓保中。

24歲男童生母與家屬則是結束相驗後，從醫院太平間護送孩子抵達殯儀館，過程中緊盯著孩子遺體，面露悲痛情緒，面對媒體詢問對於保母無照、一次照顧多個小孩是否知情等問題，生母皆未回應，與其他人快步上車離開。

▲24歲生母（白衣外套）面對媒體提問皆不發一語。（圖／記者白珈陽攝，下同）



初步調查，沈女無照且收托4名小孩照顧，15日她帶其中一名孩童外出，男童在家中由沈女的小孩幫忙看顧，未料沈女回家後卻發現男童在衣櫃中，臉色發白，急救過程中還從嘴巴吐出1元硬幣及玩具，經送醫救治後仍不治身亡，醫護更發現男童全身有大面積新舊傷，但沈女澄清是他調皮摔傷造成，否認施虐。