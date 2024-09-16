非法礦工槓上地主！巴紐部落爆300次槍戰30死　警動用致命武力平亂

▲巴紐金礦爆發嚴重部落衝突，造成30人死亡，數百婦童流離失所。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴布亞紐幾內亞波爾蓋拉金礦（Porgera）附近爆發嚴重部落衝突，數百名高地部落戰士之間發生槍戰，造成至少30人死亡。這起衝突主要源於非法採礦者與地主之間的矛盾，並迅速演變為大規模槍戰。目前，安全部隊現已獲得緊急權力，允許動用致命武力來平息動亂，並恢復地方秩序。

綜合外媒報導，這場衝突始於今年8月，當時波爾蓋拉金礦附近一名非法礦工對土地擁有者發動攻擊，導致部落間因土地和採礦權益問題產生對立。隨著時間推移，局勢開始逐漸惡化，而敵對部落間的衝突也在和平談判失敗後加劇，演變成全面武裝衝突。

警方指揮官唐多普（Joseph Tondop）表示，單只9月15日一天，衝突雙方就發生了超過300次槍戰，敵對部落中有至少30名男子被殺，數百婦童流離失所，無數房子被夷為平地，另外還有2名官員在下班後等電梯回家時慘遭殺害。

Shootouts between #tribal warriors in Papua #New Guinea's highlands have killed at least 30 people, prompting emergency powers for security forces.https://t.co/5z8FIhoxhv — The Daily Star (@dailystarnews) September 16, 2024

地方警察局長曼寧（David Manning）指出，這場衝突不僅已對當地社區造成威脅，傷害了傳統的土地所有者，還使用暴力來恐嚇地主和居民。為了恢復當地秩序，當局已實施夜間宵禁、禁止酒類銷售，並準許安全部隊使用致命武力來對抗武裝分子，誓言要將非法礦工趕出土地。

波爾蓋拉金礦曾經是巴布亞紐幾內亞重要的經濟支柱，一度佔據了該國年出口收入的10%。然而，相關地區長期被部落暴力所困擾，再加上近期政府接管過程的延誤，導致金礦的生產效率大幅下降。地方官員伊巴塔斯（Peter Ipatas）表示，暴力事件的發生對無辜生命造成了極大威脅，也摧毀了許多財產。

今年早前，天主教教宗方濟各在訪問巴布亞紐幾內亞時，也呼籲當地部落結束暴力，促進和平發展。方濟各強調，這些衝突不僅會使無辜者受害，還妨礙了該地區的穩定和發展。