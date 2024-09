非法礦工槓上地主！巴紐部落爆300次槍戰30死　警動用致命武力平亂

▲巴紐金礦爆發嚴重部落衝突,造成30人死亡,數百婦童流離失所。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

巴布亞紐幾內亞波爾蓋拉金礦(Porgera)附近爆發嚴重部落衝突,數百名高地部落戰士之間發生槍戰,造成至少30人死亡。這起衝突主要源於非法採礦者與地主之間的矛盾,並迅速演變為大規模槍戰。目前,安全部隊現已獲得緊急權力,允許動用致命武力來平息動亂,並恢復地方秩序。

綜合外媒報導,這場衝突始於今年8月,當時波爾蓋拉金礦附近一名非法礦工對土地擁有者發動攻擊,導致部落間因土地和採礦權益問題產生對立。隨著時間推移,局勢開始逐漸惡化,而敵對部落間的衝突也在和平談判失敗後加劇,演變成全面武裝衝突。

警方指揮官唐多普(Joseph Tondop)表示,單只9月15日一天,衝突雙方就發生了超過300次槍戰,敵對部落中有至少30名男子被殺,數百婦童流離失所,無數房子被夷為平地,另外還有2名官員在下班後等電梯回家時慘遭殺害。

Shootouts between #tribal warriors in Papua #New Guinea's highlands have killed at least 30 people, prompting emergency powers for security forces.https://t.co/5z8FIhoxhv