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重劃土地分配不再霧煞煞！中市首創線上查詢　陽光地政資訊讓地主快速掌握

臺中市政府地政局,重劃土地,地主,158PLUS空間資訊網（圖／臺中市政府地政局提供）

▲臺中市政府地政局首創「重劃分配在哪裡，E鍵查詢就明瞭」創新措施，地主可於158PLUS空間資訊網線上查詢重劃土地分配結果。（圖／臺中市政府地政局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

隨著數位科技進步，想知道某地區住宅及房市動態，只要動動手指上網查詢就能輕鬆掌握，不僅便民，而且公開透明，除了一般民眾、學術人士及專業不動產業者，現在也提供地主們上線即可了解重劃土地分配內容！臺中市政府地政局提出全國首創「重劃分配在哪裡，E鍵查詢就明瞭」創新便民措施，只需透過「158PLUS空間資訊網」地政應用服務平台，立即檢視重劃前原始位置及重劃後分配位置等資訊。

重劃土地分配作業是地主最關心的一環，過程係依照都市計畫規劃內容，將一定區域內，畸零細碎不整之土地，按原有位次交換分合為形狀方整的各宗土地後，重新分配予原土地所有權人。為協助地主更加了解重劃土地分配內容，臺中市政府地政局建置重劃土地分配線上查詢功能，將重劃土地分配結果之資訊透明公開，提供地主更加便捷快速的查詢管道。

臺中市政府地政局,重劃土地,地主,158PLUS空間資訊網（圖／臺中市政府地政局提供）

▲除了檢視原始位置及重劃分配後位置，地主也能搭配既有地籍圖、都市計畫分區圖及航照圖層輔助檢視，更加了解土地分配之位置及現況。

以臺中市來說，過往第13、14期市地重劃區都是以紙本公文寄發分配結果等資料，讓地主了解重劃土地分配結果為何，但紙本資料容易遺失，僅能一次性閱覽，因此臺中市政府地政局新增線上查詢管道，於158PLUS空間資訊網建置重劃土地分配查詢模組，搭配既有地籍圖、都市計畫使用分區圖及航照影像圖等圖層進一步套疊輔助，不只可比對重劃前後土地分配之位置，還能充分得知土地使用分區及現況等豐富資訊。

使用158PLUS空間資訊網很簡單，只要以階段（草案階段或公告階段）、案名、姓名、身分證字號等條件進行查詢後，即可對其所有的多筆土地逐一確認重劃前原始位置與重劃後分配位置，並檢視其持分面積與取配面積等資訊，同時套疊多種圖層，地主可以更直接了解土地分配的實際情況。這項服務既節省了地主到公告場所閱覽次數，相關人員也省去套繪圖資解說之時間與繁瑣流程，大幅提升行政效率。

臺中市政府地政局,重劃土地,地主,158PLUS空間資訊網（圖／臺中市政府地政局提供）

▲第15期土地分配草案說明會中向地主解說本功能如何操作。

第15期市地重劃區已於今（113）年5月25日辦理土地分配草案說明會，6月28日通知地主土地分配結果公告自7月5日起至8月5日止，地主已可運用158PLUS空間資訊網來查詢。而根據統計，該措施實施後，第15期市地重劃區土地分配草案說明會之地主提出意見比例僅有2.65%，相較第13期市地重劃區（4.84%）、第14期市地重劃區（9.94%）均顯著降低，顯示新措施有效減少地主對於土地分配結果之疑慮及異議，透過「線上查詢+紙本公文」兩種管道，也能充分保障地主財產權益。(臺中市政府地政局 廣告)

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關鍵字：

臺中市政府地政局重劃土地地主158PLUS空間資訊網

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