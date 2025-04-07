每七秒孕產婦或未滿月嬰兒離世+1　WHO推孕產婦和新生兒健康運動

▲WHO今年推動孕產婦和新生兒健康運動。（圖／資料照片，衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

世界衛生組織（WHO）統計，每年有超過30萬名婦女因妊娠或分娩併發症而失去生命，超過200萬名新生兒在出生後第一個月內死亡，意味著每7秒就有一條本可挽救的生命流逝；南投縣衛生局指出，世衛組織於今天「世界衛生日」啟動為期一年的「孕產婦和新生兒健康運動」，呼籲全球共同關注本議題。

縣府衛生局表示，每年有數百萬個家庭要承受胎兒夭折的傷痛，但充足的產前照護、安全的分娩環境、完善的醫療體系，都能大幅降低孕產婦和新生兒的死亡率；該局為響應世衛組織今年以「健康起點，希望未來」為主題的全球行動，持續推動「周產期高風險孕產婦兒追蹤關懷計畫」，鼓勵孕產婦定期產檢、增進健康識能，幫助準媽媽們認識孕期的潛在風險，全力提升母嬰健康。

衛生局指出，自107年起與全縣產檢、接生院所及南投縣助產師(士)公會攜手合作，針對高風險族群提供貼心關懷與專業協助，透過面對面衛教、電話追蹤、到宅訪視等服務，確保孕媽咪與新生兒獲得妥善照護，同時也協助有需求的家庭銜接社會福利資源，確保每位母親和寶寶都能獲得應有的支持；113年度該高風險孕產婦兒追蹤關懷計畫累計收案服務662位孕產婦，提供5550人次的產前及產後追蹤關懷服務，如輔導孕婦戒菸戒酒，遠離危險因子並均衡飲食、確保營養充足，以及定期產檢、及早發現問題，若需服藥應遵循醫師指導用藥。

▲▼南投縣衛生局持續偕同醫療院所推動母嬰健康服務。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局也配合衛福部國民健康署於112年起推動「幼兒專責醫師服務」，並於去年7月1日起擴大「兒童預防保健服務」：「幼兒專責醫師服務」涵蓋剛出生新生兒至3歲幼兒，由幼兒專責醫師擔任寶寶的「醫療管家」， 目前已有32家醫療院所參與計畫 ，收案5979位幼兒，達該縣目標幼兒之80.6％；透過專責醫師主動關懷，提醒爸爸媽媽完成孩子需要的各種預防接種、牙齒塗氟轉介、膽道閉鎖（大便卡）篩檢等，更可提供醫療照護的諮詢服務，讓孩子得到適時且連續性的健康照護。

「兒童預防保健服務」則針對未滿7歲兒童新增6次「發展篩檢服務」，意指使用該年齡層嬰幼兒發展量表，進行發展測量的方法，包括粗細動作、精細動作、語言發展，生活自理能力與社會情緒等，並依不同遲緩類型，進行相關治療，如物理治療、職能治療與語言治療等各項復健治療；為提供民眾便利的資訊獲取平台，該局也推出線上樂活LINE@及南投媽媽寶寶專區，讓家長和照護者隨時查詢幼專相關資訊、醫療資源及活動消息。

民眾可透過孕產婦諮詢專線（0800-870-870）、孕產婦關懷LINE官方帳號（https://ntshb.tw/hc01TRbyB）、孕產婦關懷網站（https://ntshb.tw/hc01xBFAE）、南投縣幼兒專責合約醫療院所名單(https://ntshb.tw/nth01vR7fe)或兒童發展聯合評估中心聯絡資訊連結(https://ntshb.tw/nth01EA3uy)獲得更多資訊與協助。