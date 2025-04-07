「牛仔褲之都」遭課50%關稅　台商喊災難：月產44萬條Levis

▲賴索托目前擁有約3萬名服裝工人，當中有多達12,000人在當地的中資與台資工廠工作。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳致平／綜合報導

美國「對等關稅」衝擊全球經濟，川普曾公開嘲諷這個「沒人聽過」的非洲南部小國賴索托（Lesotho），如今卻成了受創最深的國家，稅率高達50%，在受影響名單中居冠。此外，賴索托對美國的出口主要為供應如Levi's與Calvin Klein等流行品牌的紡織品，占該國GDP超過十分之一，儼然對其經濟構成致命打擊。

根據路透社報導，賴索托的出口以紡織品為主，長年仰賴《非洲成長與機會法案》（AGOA）提供的免關稅待遇，供應對象包括Levi's、Calvin Klein等國際知名品牌。

貿易部長Mokhethi Shelile上週五在國會表示，「美國最新的政策方向令人震驚。」Shelile進一步透露，賴索托官員已與美國大使館接觸，「試圖澄清賴索托為何被列入如此高報復性關稅的清單，以及背後的原因」。他表示，賴索托正在組建一個高級別代表團前往美國，「爭取維持當前的市場格局」。

賴索托曾是台灣邦交國，有「非洲牛仔褲之都」之稱。據衛報（The Guardian）報導，該國目前擁有約3萬名服裝工人，其中絕大多數為女性。這些工人當中，有多達12,000人在當地的中資與台資工廠中，為Levi’s、Calvin Klein與Walmart等美國品牌生產服飾，而台商亦在此設有超過20家工廠，深度參與其成衣製造產業鏈。

雖然這些工作大多數只支付每月146至163美元的最低工資，但在這個貧困、且以非正式經濟為主的國家裡，這些職位仍然非常搶手。

▲一名在GAP代工廠服裝工人表示，工廠是我唯一做過的工作，如果工廠因訂單中斷而關閉，她將別無選擇回到鄉下。（圖／達志影像／美聯社）

位於首都馬塞魯郊外的年興（Nien Hsing Textile Co. Ltd.）紡織廠是來自台灣的服裝與紡織企業，為Levi’s、Wrangler與The Children’s Place等品牌代工牛仔褲，該廠每月為Levi's生產44萬條牛仔褲。負責人Ricky Chang表示，「我們完全沒料到這一擊。」他補充道，這消息令人震驚，完全是場災難，如果事態持續惡化，我們將不得不裁員。

住在首都馬塞魯的Makhotso Moeti就是一名服裝工人，家鄉在賴索托偏遠的農村地區。她表示，工廠是我唯一做過的工作，我在這裡幫Gap的衣服縫上標籤。」她坦言，如果工廠因訂單中斷而關閉，她將別無選擇，「我會被迫回到鄉下，回到那個我曾以為自己已經逃離的貧困生活」。