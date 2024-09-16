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李洋挨批「代言接太多」丁特火爆開嗆酸民！王齊麟海巡笑噴淚

李洋（左）與王齊麟（右）是台灣羽球黃金男雙。（翻攝李洋臉書）

圖文／鏡週刊

台灣羽球名將李洋今年與王齊麟奪下巴黎奧運男雙金牌後，宣布退役，目前在國立體育大學的擔任副教授，也接到不少代言，與巴黎奧運金牌拳擊女將林郁婷一同代言「麻將手遊」，掀起熱議。遊戲實況主丁特發文，為李洋說話，表示「衛冕兩屆奧運金牌的台灣史上最強羽球男雙球員，能夠靠自己的努力和成績發財到底有什麼問題？」對此，李洋的前搭檔王齊麟回覆2表情符號，寓意深長。

丁特今（16日）在Threads發文表示，看到一篇串文在批評李洋接太多代言和工商，「底下竟然可以吵成一片還有人在討論他有沒有捐錢做公益」，讓丁特看了實在搞不懂，「衛冕兩屆奧運金牌的台灣史上最強羽球男雙球員，能夠靠自己的努力和成績發財到底有什麼問題？」

丁特在Threads發文，為李洋發聲。（翻攝dinter_1126 Threads）
丁特在Threads發文，為李洋發聲。（翻攝dinter_1126 Threads）

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丁特認為，批評者現實找不到成就感，看到別人爽賺就眼紅用，一些假道學上來批評、找人取暖，對自己的生活真的沒有任何幫助。他說：「然後什麼時候開始規定賺錢就要捐一些出來才符合公平正義了？這是一種變相的網路行乞還是覺得別人有在回饋社會你就可以繼續安心的在網路上打嘴砲爽三秒了？如果嘴砲可以發電台灣馬上就能達成非核家園。」

對此，王齊麟現身「海巡」，留下兩個「????????」代表「笑翻了」的表情符號。

由於這是丁特在Threads上的第一篇文，網友紛紛留言「阿特第一篇文就好火爆！」「特哥和錫蘭是約好第一篇都要火爆ㄇ」「你竟然為了李洋在這發文了」「賀！ 特哥首篇脆文」

由 @dinter_1126 發佈
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