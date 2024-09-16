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滾水燙死元配、電鍋奪夫命　極惡小三成魔之路

李月桂（左）用滾水澆淋情夫的元配（右），導致對方送醫不治。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲李月桂（左）用滾水澆淋情夫的元配（右），導致對方送醫不治。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

40年前，一名李姓小三用滾水燙死林姓情夫的元配，但因遇到二次減刑，關了一年多就假釋出獄，並與林生下一子，但林遲遲沒娶她，李一氣之下把兒子拋出火車，雖然幸運撿回一命，但智力嚴重受損，林為了安撫李，同意結婚。沒想到20年後，林男卻因口角遭李用電鍋砸死，智障兒見狀報警，李還一度嫁禍給兒子，後來才俯首認罪，最後遭判刑14年定讞，病死獄中。

2004年11月13日凌晨，63歲男子林達生遭第二任妻子李月桂用電鍋活活砸死。警方調查，林達生年輕時在駕訓班當教練，與在國小擔任老師的台東望族千郭富美結婚，2人婚後育有2子4女，林除了有穩定的收入，還跟友人合資經營遊覽車行、搬家公司，一家八口生活幸福美滿。

李月桂酒後與丈夫起口角，竟用電鍋（圖）狂砸丈夫的頭。（東森新聞提供）

▲李月桂酒後與丈夫起口角，竟用電鍋（圖）狂砸丈夫的頭。（東森新聞提供）

但郭富美小時候曾發生意外，後遺症引起視神經萎縮，而後雙眼幾近全盲，無法繼續教書，只好提早退休。沒想到，林達生後來跟小他18歲的遊覽車行女員工李月桂外遇。當時讀國中的長子林作賢無法忍受，一度氣到離家出走，經師長曉以大義才返家。

林作賢告訴本刊，在外流浪多時的他返家發現，父親為了躲債，早就帶著阿姨跟妹妹跑路。直到1984年12月，林達生再度現身，開口約妻子跟小三談判，卻害妻子命喪黃泉。

李月桂落網後不肯認罪，還一度嫁禍給智障的兒子。（東森新聞提供）

▲李月桂落網後不肯認罪，還一度嫁禍給智障的兒子。（東森新聞提供）

林達生與妻子郭富美育有多名子女，原本生活幸福美滿。（林作賢提供）

▲林達生與妻子郭富美育有多名子女，原本生活幸福美滿。（林作賢提供）

郭富美跟丈夫回到台東住處後，林達生開始訴苦，說他狀況不好，欠了一屁股債，希望妻子向台東的親戚借錢周轉，讓他做點小生意，但遭郭拒絕，引發李月桂不滿。

同年12月17日，林達生外出辦事，李竟趁郭在浴室洗澡的機會，拿裝有滾燙熱水的水瓢澆淋郭的全身，郭不斷求饒，但李不理，直到郭被燙到體無完膚，才將她送醫。

李月桂因負氣坐火車離家，還將1歲的兒子丟出車外。圖為示意圖。

▲李月桂因負氣坐火車離家，還將1歲的兒子丟出車外。圖為示意圖。

更讓6名孩子不滿的是，父親林達生事後竟花大錢替李月桂找律師辯護，法院最後判她7年6個月徒刑，之後李幸運遇到二次減刑，關了1年多就假釋出獄。

李月桂智障的兒子（左）目睹媽媽用電鍋砸死爸爸，嚇得報警。（東森新聞提供）

▲李月桂智障的兒子（左）目睹媽媽用電鍋砸死爸爸，嚇得報警。（東森新聞提供）

林達生後來跟李月桂結婚，2人婚後常為錢爭吵，2004年11月13日凌晨，李月桂喝到醉醺醺返家，再度為了金錢跟林達生起口角，李拿起電鍋狂砸他的頭，砸壞電鍋後又從客廳桌子下拿出酒瓶，朝奄奄一息的林達生繼續砸，接著拿出寶特瓶繼續砸，將林達生活活砸死。檢方調查認定李殺夫，將她依殺人罪嫌提起公訴，案件進入法院，李才俯首認罪。法官判她14年定讞，最後在獄中病逝，一連串的悲劇才告落幕。

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