想姸姸！鍾小平竟先提告　曾姸潔火了：再不道歉上中下集都公開

▲曾姸潔表示自己唯一傳給鍾小平的照片，是剛認識時鍾主動向她要的 。（圖／翻攝大姸的能源、建築、房地產手札臉書）



記者吳佩蓁／台北報導

國民黨台北市議員鍾小平近日遭同黨議員詹江村爆料，曾追求民眾黨「美女博士」曾姸潔，多次傳訊騷擾，還奪命連環Call，但遭鍾小平否認，並控告曾、詹妨害名譽。稍早曾姸潔在臉書PO出與鍾的對話紀錄，包括鍾小平直球告白「想姸姸」、「就喜歡你，我是單身也是單眼皮」、「你都說了單親了，我也要告訴姸姸喜歡妳」。

新聞曝光後，不少網友質疑曾姸潔沒有拒絕鍾小平，今日她PO出2人對話紀錄，表示「面對小平叔的告白，誰會不拒絕啊？我還沒瞎到飢不擇食好嗎？」曾解釋當初鍾小平約她和2位大姐吃飯，她答應大姐們的邀約後，鍾才傳訊向她表白，「所以我已騎虎難下，只希望可以不要單獨吃飯的希望放在兩位大姐身上！」

▲曾姸潔PO出與鍾小平對話紀錄 。（圖／翻攝大姸的能源、建築、房地產手札臉書）



曾姸潔公開與鍾小平的對話紀錄，當時鍾傳訊約她吃飯「大美女怎麼會忙成這樣？」曾表示自己是單親媽媽假日要帶小孩，所以沒什麼時間，怎料鍾小平突然直球告白「喜歡妳」，讓曾一頭問號，鍾表示「就喜歡你，我是單身也是單眼皮」、「我猜你比較喜歡單眼皮」，「人與人之間必須坦白，妳都說單親了我也要告訴妍妍喜歡妳」，讓曾傻眼只好傳訊委婉拒絕「我覺得還是不要喜歡我比較...」。

沒想到鍾小平仍不放棄，繼續追問「為何不要喜歡妳比較好？」曾回應「因為我很忙，太多人喜歡會造成焦慮跟困擾，希望大家好好當朋友比較簡單」。

曾姸潔表示自己多次拒絕過鍾，「我是個普通的平民百姓，我那時敢得罪議員嗎？難不成他每次敲我，我都要罵他三字經？」並表示如果鍾小平再不為他捏造的謊言道歉，她會把2018年收到騷擾的心路歷程分成上中下集都公開。