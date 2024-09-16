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麥當勞「韓風甜辣炸雞腿」回來了！必吃全新甜辣雞腿堡

▲▼麥當勞「韓風系列」強勢回歸，首推全新「韓風甜辣雞腿堡」。（圖／業者提供）

▲麥當勞「韓風系列」強勢回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到！人氣速食品牌「麥當勞」的「韓風系列」宣布強勢回歸了，不僅有經典甜辣炸雞腿等吃，更加碼推出全新「韓風甜辣雞腿堡」，通通不能放過，9月18日起限時35天登場。

▲▼麥當勞「韓風系列」強勢回歸，首推全新「韓風甜辣雞腿堡」。（圖／業者提供）

▲首度推出全新「韓風甜辣雞腿堡」。

麥當勞「韓風系列」回來了，首推全新「韓風甜辣雞腿堡」，選用主廚雞腿排搭配北海道酪乳粉醃製，經過3道裹粉、2段酥炸工序，再裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，搭配爽脆高麗菜絲、新鮮番茄片，打造韓式新滋味，單點售價124元，經典套餐189元。

▲▼麥當勞「韓風系列」強勢回歸，首推全新「韓風甜辣雞腿堡」。（圖／業者提供）

▲韓風甜辣炸雞腿回歸開吃。

人氣回歸的「韓風甜辣炸雞腿」則採用原味麥脆雞腿，裹上正宗韓式甜辣醬，打造外酥內嫩又多汁的罪惡口感，單點每塊73元、韓風甜辣炸雞腿（2塊）經典套餐199元。以上品項將於9月18日起至10月22日限時開賣或售完為止。

▲▼「必勝客」聯名超熱門銀河RPG《崩壞：星穹鐵道》。（圖／業者提供）

▲必勝客聯名超熱門銀河RPG《崩壞：星穹鐵道》。

另，必勝客近日則攜手超熱門銀河RPG《崩壞：星穹鐵道》手遊推出全新聯名，其中，派對神器「一公尺派對盒」不僅換上獨家限定包裝盒，還吃得到多達11種美食，像是比薩、巧克力麻糬QQ球、BBQ烤雞、半熟起司塔等，且買就送4張珍藏閃卡（含遊戲虛寶）、1張群星邀約角色貼紙及1個群星邀約鑰匙圈的大禮包，即日起至10月31日於全門市限時開賣或售完為止。

▲▼「必勝客」聯名超熱門銀河RPG《崩壞：星穹鐵道》。（圖／業者提供）

▲凡購買指定餐點皆可獲得聯名好禮。

而個人餐、多人餐也能獲得限定聯名好禮，10月31日前只要購買MeBoX獨饗盒獨享比薩原價套餐，就送群星邀約個人獨饗贈品禮包；多人餐則有外帶買大送大、外送買大送小，或假日周末特選優惠餐等優惠，皆可獲得2件聯動限定盒子腰封和群星邀約多人歡聚贈品禮包，包含珍藏閃卡（含遊戲虛寶）、群星邀約徽章。

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