釣客撿到「神秘佛頭」驚：和龍門石窟很像！考古人員急鑑定

▲釣魚剪刀佛頭。（圖／翻攝自大皖新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

家住河南省洛陽市龍門石窟景區附近的馬姓男子一行三人，8月28日上午在龍門石窟附近的伊河邊釣魚時，在一堆鵝卵石周圍，發現一個明顯大於周圍鵝卵石的佛頭。走近後仔細看了一下，發現這顆佛頭高約60公分，重約15公斤，「上面還有吸附的田螺，我們用水沖掉後，發現這個佛頭跟龍門石窟裡面的很像。」

據《紅星新聞》報導，馬男從小到大經常到龍門石窟玩，對裡面的佛像比較熟悉，「包括材質、顏色，都很相似。」馬男表示，發現佛頭的位置距離龍門石窟直線距離約1公里，他認為有可能是被大水沖下來的。隨後，三人一致決定報警，將佛頭上交。

8月28日下午，龍門石窟街道派出所一位工作人員表示，確實接到了有人撿到佛頭的警情，派出所警員已將佛頭送到了龍門石窟研究院鑑定真偽。

隨後，龍門石窟研究院一位工作人員表示，當天確實收到了一個佛頭，目前還在鑑定中。此外，該工作人員表示，撿到佛像殘塊一事並非首次。今年3月，龍門石窟研究院的考古人員也在伊河龍門段發現一件菩薩造像殘塊，初步推測為一件唐代圓雕菩薩半身像。隨後考古人員又對龍門石拱橋下游進行了較大範圍的查看和簡單清理，又在不同位置發現了兩件殘像，其中一件雕刻在一個較大型的山石上，可見造像腿和雙腳。

石窟造像為何出現在河道內？龍門石窟研究院歷史人文研究中心主任路偉認為有兩方面原因，一是古代伊河水量較大，伊水泛漲曾沖毀過寺院，可能會有一些造像被沖入河道。另一方面，20世紀上半葉龍門石窟一些區段被開山取石及盜鑿破壞時，或許有窟龕造像掉入河道，長期被水流沖刷、翻滾到下游。