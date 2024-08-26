38歲男每天吃「炸花生配可樂」致腦梗塞　他嘆：一吃就停不下來

▲王先生每天都會吃1斤的炸花生。（圖／翻攝自微博／大象新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名38歲的王先生近日在工作時，突然昏迷倒地，送醫後被醫師診斷為「急性腦梗死」，經過急救，才脫離生命危險。鄭州醫院神經內科醫師秦文鵬指出，這一切都跟患者愛吃「炸花生配可樂」的不良飲食習慣有關。

綜合陸媒報導，王先生表示，自己上夜班時，突然開始四肢無力，接著就癱軟在地，同事緊急把他送往醫院，才及時搶救回來。

王先生坦言，自己喜歡吃重口味、油炸類的食物，每天都會買1斤炸花生、2瓶可樂，「跟吃菜一樣，看電視的時候吃，一吃就停不下來。」

▲王先生每天都會喝2瓶可樂。（示意圖／翻攝自pixabay）

秦醫師指出，長「期吃高油高糖的食物會導致血脂增高，增加腦梗塞的幾率，腦梗塞屬於腦血管病變最常見的類型，導致腦梗塞發生的危險因子很多，其中血脂高是造成腦梗塞發生的常見危險因子。」

秦醫師表示，「血液中過多的脂質常年累積，在血管內沉積下來，導致了動脈粥樣硬化，從而使血管狹窄或者堵塞，就如自來水管道中，管路中的雜質過多會導致水管管腔變窄或乾脆堵塞，因而管路不通暢，水無法自然流動，導致了諸如腦血管病、心血管病和腎血管下肢血管等，周圍血管病變的發生。」

秦醫師強調，「如果出現了高脂血症，需要採用節制飲食、增加運動，以及服用降脂藥物等辦法來控制血脂，從而降低腦梗塞發生的機會。」