真實版《異形》慎入！母黃蜂噴卵　幼蟲寄生「爆裂撐破」果蠅腹部

▲寄生黃蜂幼蟲從果蠅體內破殼而出。（圖／翻攝自Live Science）

記者羅翊宬／綜合報導

美國研究團隊意外發現了一種新的黃蜂物種，且是先前從未見過的寄生黃蜂，雌性黃蜂將針狀產卵器官刺入果蠅腹部，將幼蟲卵噴進果蠅體內，卵體孵化成渺小的黃蜂幼蟲，在寄生18天以後活活撐破身為宿主的果蠅，宛如電影《異形》般爆裂而出。

根據Live Science，此項研究的主要作者為摩爾（Logan Moore），他在美國密西西比州立大學攻讀博士學位期間，參與這項研究，他與其他科學家在自家後院捕獲果蠅（Drosophila affinis）時首度意外發現這種感染寄生在成年果蠅體內的黃蜂，因此將其命名為Syntretus perlmani。

這群科學家團隊於當地時間11日在知名科學期刊《自然》（Nature）發表研究成果。研究人員2023年3月在果蠅體內篩檢名為線蟲的寄生蠕蟲，當時他們首度在其中一隻果蠅腹部發現尖尾黃蜂幼蟲。摩爾表示，「當時我們不認為這是真的，如果你解剖成千上萬隻蒼蠅，你會看到一些奇怪的東西。」

科學家在果蠅體內發現更多黃蜂幼蟲，透過實驗室進行培養，並在研究DNA後證實他們的發現。在實驗室中，雌性黃蜂用針狀產卵器官（毒刺）刺傷果蠅，並排出沉積在體內的卵，卵在果蠅體內孵化成微小的黃蜂幼蟲，在經過約18天的成長後，從果蠅的側面爆出，果蠅在幾個小時以後才會死亡。

報導指出，在幾個世紀以來，科學家不斷在研究果蠅。根據加州大學戴維斯分校的研究，黑腹果蠅是基因研究的理想對象，因為約有75%已知人類疾病基因，與黑腹果蠅的基因組可以做辨識與匹配，然而科學家在花了一段很長的時間，才終於發現寄生果蠅的黃蜂。