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出獄後發現妻子被包養　吸毒男木關刀、法器殺妻！無期徒刑定讞

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲有毒品前科的徐姓男子，出獄後發現妻子竟被人包養，憤而殺害妻子。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市徐姓男子因案入監，2021年出獄後在妻子的手機中發現她與另名男人的曖昧照片，這才知道妻子在他入監時被人包養。徐男盛怒之下以木關刀、祭祀銅錢等物品殺害妻子。一二審、更一審均重判無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

28歲的徐男有毒品前科，先前因毒品案件入獄，他入獄時就已經懷疑曾姓妻子與人曖昧。徐男出獄後與妻子所生的兒子，以及岳母、妻子的胞姊，共同在桃園市八德區租屋居住。案發於2021年7月間，當天岳母與大姨子外出，徐男與妻子在家中共同吸食含有Mephedrone成分的毒品咖啡包（俗稱「喵喵」）。

2人迷濛之際，徐男趁機查看妻子手機相簿，赫然發現妻子竟與別的男人親密合照。追問之下，妻子才坦承他入獄期間被人包養。徐男暴怒，與妻子發生爭執，將妻子壓在地上毆打，並抓起先前購買的木關刀模型以及除塵紙滾筒，猛力刺擊妻子頭、胸，最後木關刀斷裂，插在妻子口中；徐男也將戒指扳直，用來刮、刺妻子額頭，最後更將祭祀用的銅錢，塞在妻子口中。

一陣暴打後，妻子因外傷出血及肺內吸入血液而窒息死亡。直到岳母下午返家時，才發現女兒全身僅著內衣褲、倒臥在血泊中，趕緊報警處理。檢警逮捕徐男，並依照家暴殺人罪嫌提起公訴。一審認定徐男有確定的殺人故意，判處無期徒刑；上訴二審後，高院改認定徐男是不確定殺人故意，但仍處無期徒刑。

全案經撤銷發回，高院更一審法院又改認定徐男有確定的殺人故意，還是處無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

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