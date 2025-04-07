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紐約街頭「男持菜刀連砍4人」！少女全身血逃命　恐怖畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 一名少女赤腳逃出屋外時滿身是血，照片經變色處理。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約布魯克林發生恐怖事件，一名男子持菜刀砍傷4名介於8至16歲少女，現場血跡斑斑，所幸其中一名女童反鎖房門後設法報警求救，警方迅速趕抵並開槍制伏嫌犯，所幸4名受害者均無生命危險，而嫌犯中槍後仍在搶救中。

《紐約郵報》報導，這起事件發生於當地6日上午約10時，一名11歲女童遭砍傷後鎖上房門打電話報警，稱叔叔持刀攻擊她和她的兄弟姊妹，警方趕抵時聽見屋內傳出尖叫聲，立刻破門而入。

員警一進門便看見一名男子站在門口，手上拿著一把血淋淋的菜刀，地板上也沾滿血跡。警方多次要求男子放下武器，但對方拒絕且持刀靠近，2名員警見狀連開7槍擊中男子，才成功將他制伏。

《紐約郵報》曝光的照片可見，屋外至少一名女孩從頭到腳都是血，嫌犯則被以擔架抬出。4名受害者分別為16歲、13歲、11歲及8歲，受到嚴重割傷與刺傷，緊急送往邁蒙尼德醫學中心（Maimonides Medical Center）治療，所幸並無生命危險。

嫌犯身分確認為陳倫昌（Lun Chang Chen，音譯），平時就住在案發的公寓中，因警方開槍後情況危急，目前仍在醫院搶救中，犯案動機仍在調查。

鄰居瑪麗亞（Maria）心有餘悸，「我從窗戶往外看時，那個女孩渾身是血地走出來，然後還有另一個女孩，兩個女孩全身都是血」，「我在發抖，到現在還是」。她在當地住了7年，但這家人才剛搬來不久，不常見到他們。


警方提到，屋內本來還有一名男童，但在嫌犯發動攻擊時跑去求救，「現在我們知道有5個孩子，其中4個受傷」，嫌犯可能是其中幾人的父親或叔叔，而孩子的母親當時並不在家。紐約州眾議員鄭永佳（Lester Chang）則透露，受害者中可能包含一名保母。

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