陳佩琪開記者會談保險箱！　黃揚明曝「北檢1動作」不尋常

▲柯文哲的妻子陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案。妻子陳佩琪12日自爆保險箱內容物，更透露檢廉交代不可跟人家講，如今卻登上媒體版面。對此，媒體人黃揚明15日表示，有個關鍵重點，不排除檢方刻意把陳佩琪留在外面，柯文哲常說「錢的事情都是陳佩琪在管」，所以檢方就放著陳佩琪，觀察跑去跟誰聯絡、跑去哪個銀行處理帳務。他強調，沒想到陳直接開記者會，而且一講完保險箱事件，北檢馬上傳訊寫這篇新聞的媒體，這個動作蠻不尋常，為什麼只傳訊這個？

黃揚明於節目《新聞大白話》表示，談到陳佩琪，有個很關鍵的重點，不排除檢方刻意把陳佩琪留在外面的用意。大家都知道柯文哲常說「錢的事情都是陳佩琪在管」，所以檢方認為，那就放著陳佩琪，觀察會不會在這個時間點跑去跟誰聯絡、跟誰互動、跑去哪個銀行處理帳務。

黃揚明表示，結果沒想到陳佩琪直接開了一個記者會，而且陳一講完保險箱的事情，北檢馬上傳訊，寫出保險箱這篇新聞的媒體記者，這個動作蠻不尋常的，其他的偵查不公開內容，為什麼只傳訊這個？

黃揚明提到，針對大家討論，柯文哲帳戶152萬分成3筆，在30秒內轉帳完成，一定是銀行臨櫃，由行員處理，才能30秒內快速完成。而依據《洗錢防制法》，現在這麼大筆匯款存入，銀行一定會問東問西問半天，若是銀行都核准，外界去質疑這件事蠻無聊的，因為錢都是從柯文哲的帳戶匯出的，並不是柯文哲帳戶收到的。

★未經判決確定，應視為無罪

▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

