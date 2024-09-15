訂外送「會用假名嗎？」　過來人曝經歷狂勸：拜託不要用本名

▲訂外送會用真名還是假名？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人都仰賴外送平台，只要在家動動手指，就能準備吃飯了。近日有網友則好奇，大家在點外送時，會不會刻意用英文名字或取一個假名呢？貼文曝光後，引發討論，不少網友則透露，為了避免不必要的麻煩，確實不傾向直接留本名。

有網友在Dcard上，以「想問大家拿外送會用本名嗎」為標題發文，提到她身邊多數的朋友若點外送或是叫車，都會直接使用真實姓名，而她自己也是如此。

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然而，原PO近日和另個朋友聊起相關話題，對方就提醒她，其實在這些平台上使用真實姓名可能會有安全疑慮，所以改用英文名或假名或許是比較好的選擇。對此，原PO就好奇，大家都是用真名還是假名呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自從發現有些店家不主動提供餐具之後，我就改成『給我餐具拜託』」、「我的是姓氏+小姐，不透露姓名也方便稱呼」、「做吃的，看到都是本名居多，但假名也是有的」、「用姓氏+先生或小姐我覺得最方便」、「用自己偶像的名，就是被外送員叫出來有點尷尬而已」、「我改成那種菜市場名的假名」。

還有網友指出，「當你有過被騷擾、肉搜的經歷後，就不會想打真名上去了，用假名／綽號／某小姐某先生／暱稱不好嗎～我反而不懂用本名的心態」、「建議用假名啦，之前跟蹤我上下班的同事也有送外送，平常上班他們都在那邊聊住哪裡的女生很漂亮怎樣，想要找人家IG」、「拜託各位不要用本名，6年前在交友軟體遇到噁男外送員『分享』他送餐遇到很漂亮的女大生，還跟我詳細敘述對方的住處和穿著打扮，用名字肉搜她，甚至跟蹤她在她住處樓下蹲人」。

不過，過去也曾有外送員表示，有些客人在訂餐時只留下假名，甚至連地址都沒寫清楚，若事後聯繫不到人，反而讓他們感到困擾。