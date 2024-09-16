住宿舍晨勃！他見室友都「頂著帳篷刷牙」　學長秒懂：沒時間等

▲很多大一的新生都住在學校宿舍。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人到外縣市讀大學，都會住在學校宿舍，由於與其他人同住，所以也會多出一些尷尬時刻。近日就有網友發文表示，他住進宿舍後，發現早上有許多同學都「頂著帳篷」刷牙、洗臉，這是正常的嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

近日有男網友在Dcard上，以「男宿早上都晨勃出門」為標題發文，提到距離開學已有一段時間，第一次住宿的他，最近便發現有很多男生早上會「頂著帳篷」刷牙、洗臉、上廁所，甚至穿著內褲走來走去。

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原PO透露，若「晨勃」，他都會在床上等待一段時間，直到生理現象消退後才會下床。然而，他的室友和其他寢的人卻似乎毫不在意，會直接走出去，這是正常的嗎？

▲原PO發現室友都會「頂著帳篷」刷牙。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，不少「學長」都留言回應，「因為趕著上課，沒時間等晨勃消下去」、「等你上課快遲到的時候就不會有這個煩惱了」、「真懷念在宿舍看到晨勃的時光」、「都男生有什麼大驚小怪的」、「大學起床晨勃怎麼可能就乖乖降下來，有時候根本頂著去上早八」、「你有他也有，有什麼好特別注意的嗎」。

也有男網友表示，「珍惜吧，我睡宿舍睡眠品質差到整個學期都軟的，回家睡兩天就復活了」、「習慣就好，每天忙之後就沒力了」。