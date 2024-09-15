貼近脖子「聞1分鐘」她見暈船對象起反應了！網歪樓：珍惜這時光

▲原PO靠近男方的脖子聞了一下。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，她有一個「暈船」對象，日前兩人碰面，她不過靠近男方脖子聞了一下，結果就發現對方起了生理反應。因此她就感到好奇，男生沒事時也會起反應嗎？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「男生真的會沒事就起生理反應嗎」為標題發文，提到她與暈船對象約在晚上見面，並由對方開車。當時車上只有他們兩個，且是停在一個比較陰暗的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，由於她本來就知道這個男生身上的味道很好聞，所以便下意識的靠近對方脖子聞了一下。這個動作大概持續了一分鐘左右，結果她就發現男生有了生理反應。

原PO當下開口詢問，這個男生只解釋說，這是正常的生理反應，男性有時候會無緣無故的有反應。對此，原PO也不禁好奇，男性真的會無緣無故有生理反應嗎？

▲原PO發現暈船對象起了生理反應。（示意圖／取自Pakutaso）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他看A片、看到別的女生也會喔」、「很正常，畢竟小頭是很難控制的」、「有想法刺激才會起反應，他這樣很正常」、「就算是不喜歡的女生，只要有受到刺激都還是有機會啦」、「有的時候真的會莫名其妙硬起來，之前看牙醫，躺平的時候忽然給我起來」。

還有網友歪樓，「珍惜這種時光，以後這麼容易起反應的機會會越來越少」、「但這反應會在交往期往後推進時，漸漸下降，下降到你又產生疑惑，然後又發了一篇跟這篇不同感受的文章」、「剛開始都這樣，因為有性吸引力，有幻想興奮，在一起會慢慢遞減，最後你會出來發文說為什麼都不硬」。