員工旅遊「要自付一半費用」該去？網見1關鍵搖頭：別讓旅行變負擔

▲原PO猶豫該不該去員工旅遊。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些公司會舉辦員工旅遊，但可能會因旅遊地點、年資等原因而要員工自行負擔部分費用。近日有網友發文表示，她因為在公司還沒待滿一年，所以員工旅遊需要自費一半的錢，但因為她身上的存款不多，所以就猶豫要不要去。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「新人該去員工旅遊嗎」為標題發文，提到她剛進這家公司沒多久，恰巧碰到公司舉辦的的員工旅遊活動。由於她的工作年資不足一年，因此需要自行支付一半的費用。

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原PO透露，這次的員工旅遊是老闆精心策劃的，她擔心如果不參加，可能會讓人掃興或者覺得她不合群，且也怕沒去的話，無法與其他同事建立更好的關係。

只是，由於原PO才剛剛出社會，手頭上的錢並不充裕，因此她不確定是否該花這筆錢參加旅遊？如果真的要參加，她恐怕還需要先向家人借錢。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不用擔心掃興，大家不會很注意新人的動態，你不想去就不用去」、「拒絕最好的方式，是推給家人，例如說那時候家族有聚會是年初就安排好的，這樣就不會令人覺得奇怪」、「可以直接拒絕，即使明確的說要貼錢又是剛出社會，也不會有人說什麼」、「新人看的是工作效率 ，當你上手後，能夠幫同事的忙關係自然好」。

也有網友直言，若到了需要借錢的程度，其實不必勉強，「還得借錢就先婉拒了，出來工作肚子得先填飽才行」、「要借錢先不要去，而且去了員工旅遊關係不一定會變好」、「不要讓旅行成為自己的負擔，尤其是借錢去旅遊」、「沒錢就不要去，為了這個跟家裡借錢很蠢」。