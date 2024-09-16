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這我朋友！日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

▲日本人AI生成的「台灣男子」圖像，許多台灣人都喊超像。（圖／翻攝X）

▲日本人AI生成的「台灣男子」圖像，許多台灣人都喊超像。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

AI生成的逼真繪圖近年愈來愈普及，也愈來愈逼真，運用層面更廣更添趣味。一名日本網友就在社群平台上分享，利用AI繪圖畫出的幾張經典「台灣男子」圖像，紅到許多台灣人都紛紛表示，「跟我一個朋友長得還真像」，甚至搶著認起親來。

日本網友「りゃん@ダンドー・キュー」在社群平台X上發布多組AI繪圖生成的圖片，主題便是台灣街頭常見的男生日常模樣，標準配備便是黑框眼鏡、接近平頭的短髮，短袖短褲穿著簡單，不會特別在意外表穿搭，而且時不時手上就會有一杯珍珠奶茶。

貼文引發大量台灣網友關注，紛紛轉分享至臉書PTT、Threads、Dcard等社群平台，掀起熱議，「笑死」、「有夠典型，但也有更帥的啦」、「真的有種看起來就是台灣人的感覺」、「超像，路上台灣男生一半長這樣」、「一臉死宅樣」、「就是本人.jpg」、「真的超級像，標準台男長相。」

還有人開始認起親來，「靠北，長得有夠像我哥」、「笑死，跟我同梯長得一模一樣」、「乾，就我同學啊」、「還以為打開前鏡頭，嚇我一跳。」

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