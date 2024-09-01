雲林縣府推「雲青理財學院」免費講座　助青年建立正確理財觀念

▲為提升雲林青年財務素養，建立正確的理財觀念，學習並善用工具理財進行投資，雲林縣政府提出創舉，率先推出「雲青理財學院」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

當前社會快速變遷，為提升雲林青年財務素養，建立正確的理財觀念，學習並善用工具理財進行投資，雲林縣政府提出創舉，率先推出「雲青理財學院」，針對青年朋友提供全面的理財教育，內容涵蓋理財知識、投資觀點、財務規劃等，幫助青年朋友更好地管理財務，規劃未來。

張麗善縣長表示，近年來許多先進國家逐漸認知到理財教育的重要性，像是日本已重新制定課綱，在國高中的家政課與公民課中加入理財教育，包括金融商品的介紹、特徵以及操作方式等。美國則除了將理財教育知識納入45個州的中小學課綱中，更要求公立高中將理財課程列入必修，希望藉此及早讓青年從小就建立正確健康的理財觀念。

勞青處長張世忠指出，理財學院邀請多位資深的財務專家及業界人士親自授課，內容從如何制定預算、存款策略，到如何進行長期投資、風險管理等，提供全面的學習，讓青年朋友能夠將所學知識應用到實際生活中，增強實戰經驗，致力於改變年輕人對於金錢的看法，讓青年們懂得如何有效地儲蓄、投資及管理風險，歡迎各位雲林青年們積極參與理財學院的免費講座。

張世忠強調，投資理財要趁早，尤其在半導體及AI獨領風潮的時代，資源多集中於半導體產業，非相關專業背景的青年或非該產業從業人員如何提升自己的財務素養，建立正確的理財觀念，學習並善用工具理財進行投資，成為至關重要的課題。一般上班族，如果不透過理財，藉由年輕的時間複利產生效益，可能造成貧富越來越大的差距，這也是「雲青理財學院」成立最主要目的。

張麗善縣長同時提醒，現在投資風潮正熱，詐騙集團常假藉名人名義及照片，成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼誘騙民眾上當，呼籲青年朋友應該建立正確的投資理財觀念，從事投資理財前務必提高警覺審慎判斷，避免成為冤大頭。

▲「雲青理財學院」，針對青年朋友提供全面的理財教育，內容涵蓋理財知識、投資觀點、財務規劃等，幫助青年朋友更好地管理財務，規劃未來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）