　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣府推「雲青理財學院」免費講座　助青年建立正確理財觀念

▲為提升雲林青年財務素養，建立正確的理財觀念，學習並善用工具理財進行投資，雲林縣政府提出創舉，率先推出「雲青理財學院」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲為提升雲林青年財務素養，建立正確的理財觀念，學習並善用工具理財進行投資，雲林縣政府提出創舉，率先推出「雲青理財學院」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

當前社會快速變遷，為提升雲林青年財務素養，建立正確的理財觀念，學習並善用工具理財進行投資，雲林縣政府提出創舉，率先推出「雲青理財學院」，針對青年朋友提供全面的理財教育，內容涵蓋理財知識、投資觀點、財務規劃等，幫助青年朋友更好地管理財務，規劃未來。

張麗善縣長表示，近年來許多先進國家逐漸認知到理財教育的重要性，像是日本已重新制定課綱，在國高中的家政課與公民課中加入理財教育，包括金融商品的介紹、特徵以及操作方式等。美國則除了將理財教育知識納入45個州的中小學課綱中，更要求公立高中將理財課程列入必修，希望藉此及早讓青年從小就建立正確健康的理財觀念。

勞青處長張世忠指出，理財學院邀請多位資深的財務專家及業界人士親自授課，內容從如何制定預算、存款策略，到如何進行長期投資、風險管理等，提供全面的學習，讓青年朋友能夠將所學知識應用到實際生活中，增強實戰經驗，致力於改變年輕人對於金錢的看法，讓青年們懂得如何有效地儲蓄、投資及管理風險，歡迎各位雲林青年們積極參與理財學院的免費講座。

張世忠強調，投資理財要趁早，尤其在半導體及AI獨領風潮的時代，資源多集中於半導體產業，非相關專業背景的青年或非該產業從業人員如何提升自己的財務素養，建立正確的理財觀念，學習並善用工具理財進行投資，成為至關重要的課題。一般上班族，如果不透過理財，藉由年輕的時間複利產生效益，可能造成貧富越來越大的差距，這也是「雲青理財學院」成立最主要目的。

張麗善縣長同時提醒，現在投資風潮正熱，詐騙集團常假藉名人名義及照片，成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼誘騙民眾上當，呼籲青年朋友應該建立正確的投資理財觀念，從事投資理財前務必提高警覺審慎判斷，避免成為冤大頭。

▲為提升雲林青年財務素養，建立正確的理財觀念，學習並善用工具理財進行投資，雲林縣政府提出創舉，率先推出「雲青理財學院」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲青理財學院」，針對青年朋友提供全面的理財教育，內容涵蓋理財知識、投資觀點、財務規劃等，幫助青年朋友更好地管理財務，規劃未來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►2024年斗六文旦節　「柚香柚幸福」膨鼠公園熱鬧登場

►斗六人行道整面突崩塌「秒變V字形」機車慘掉洞裡　驚快畫面曝

►護鄉親生命！雲林交通安全月啟動　打造禮貌秩序之城

►假消息！國慶焰火徵160人時薪316元！　斗六警籲民眾勿受騙

ET快訊
快訊／彭振聲治療3.5hrs　返北院畫面曝
媽媽過世、爸爸酗酒...台中7歲女童「沒吃飯」獨自徘徊公園
快訊／台中暴雨！釣客受困沙洲　20消防員救援
柯文哲晚上交保or羈押？　律師曝業界風向
「中國輝達」突宣布解散！　400多員工原地失業
曝柯文哲「魚果市場」涉圖利50億　簡舒培：就是威京旗下公司

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南勞局桶箍資源　做工行善團志工攜手修繕助弱

開學季腸病毒進入高峰期　雲林縣衛生局籲勿輕忽防疫

雲林縣府推「雲青理財學院」免費講座　助青年建立正確理財觀念

「國慶在雲林祈福好台灣」　西螺大橋藝陣文化祭創新主視覺亮相

路口車不停讓行人　里港警9／2起連3天大執法

傳遞關懷與溫情！雲林9／8新住民中秋聯歡

交通安全月9月開跑　台南市北區新增4處科技執法正式啟用

雲林檢察官段可芳獲頒卓越貢獻獎　防制綠能犯罪成效顯著

捐血救人回饋社會　台南市計程車教育輔導協會辦捐血活動

2024年斗六文旦節　「柚香柚幸福」膨鼠公園熱鬧登場

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪：低情商的笨蛋

台南勞局桶箍資源　做工行善團志工攜手修繕助弱

開學季腸病毒進入高峰期　雲林縣衛生局籲勿輕忽防疫

雲林縣府推「雲青理財學院」免費講座　助青年建立正確理財觀念

「國慶在雲林祈福好台灣」　西螺大橋藝陣文化祭創新主視覺亮相

路口車不停讓行人　里港警9／2起連3天大執法

傳遞關懷與溫情！雲林9／8新住民中秋聯歡

交通安全月9月開跑　台南市北區新增4處科技執法正式啟用

雲林檢察官段可芳獲頒卓越貢獻獎　防制綠能犯罪成效顯著

捐血救人回饋社會　台南市計程車教育輔導協會辦捐血活動

2024年斗六文旦節　「柚香柚幸福」膨鼠公園熱鬧登場

為了停車...外送員掏辣椒水對打轎車男　2人濺血送醫互告

彭振聲不適就醫！治療3.5hrs返北院畫面曝　迅速入內等候羈押庭

U18亞青巴基斯坦因「一中原則」來台卡關　只有6球員抵台

快訊／雷雨亂航班　嘉義機場「暫停地面作業」航班延誤

直言吳怡萱不該嗆記者！　 黃揚明：把質疑都打成敵人只會更不利

台南勞局桶箍資源　做工行善團志工攜手修繕助弱

女藝人慈善馬拉松變「跑操場250圈」！網直呼是「酷刑」：太狠了

開學季腸病毒進入高峰期　雲林縣衛生局籲勿輕忽防疫

PCS畢業典禮直擊！2015AD現身粉絲搶拍　塔龍女孩羞喊：第一次很重要

「宇宙明星BT21」降落手搖店了！4款聯名飲品、5大周邊快看

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

嘉義景觀酒店優惠活動　6個6爽住萬元套房

高雄六龜大津橋沙洲驚傳6人受困

刺客重機車隊送愛到偏鄉

「品味南投」中秋市集9／7、8登樹德半山夢工廠

新北績優宗教團體表揚大會　侯友宜盼將助人精神發揚光大

新北農村好物SOGO忠孝館開賣　9／17前消費滿額送好禮

東石海之夏煙火秀塞爆　散場出動空拍機

提升基隆消防局救災能量　林苑琳捐贈1輛消防警備車

高雄長庚將接手經營大同醫院

謝國樑偕張啓楷參訪六堵科技園區

南投農村社區土地重劃業務說明會9/2、10登場

基隆幼兒展現烹飪好手藝　親子DIY手作體驗香蕉蒸糕

黃金年華祖孫牽手情　基隆家庭教育溝通講座

琉球迎王祭典9／3展開　51艘船隊海上遶行

更多熱門

相關新聞

連結地方認同新世代　台東青年縱谷食農走讀

連結地方認同新世代　台東青年縱谷食農走讀

為使台東青年熟悉地方文化、加深地方連結，台東縣政府舉辦「2024台東青年走讀見學」計畫，自5月起推出四個場次的「青年走讀活動」，第三梯次「食農品牌與小鎮創生」，前往池上鄉與鹿野鄉進行縱谷品牌參訪，以台東主要的兩個經濟作物稻米及茶葉作為主軸，帶領著30名學員認識縱谷兩個鄉鎮，參訪了建興碾米廠、多力米、穀倉藝術館、池農稻穀拍打棒DIY和女兒不懂茶；不僅是得到產業知識的挹注，更有著最實際的體驗感受，讓2位青年的分享，投射出台東可能性的另一面貌。

黃偉哲廣邀青年挑戰市政展創意

黃偉哲廣邀青年挑戰市政展創意

好「險」有你！新北市青年局幫青年規劃「免費意外險」

好「險」有你！新北市青年局幫青年規劃「免費意外險」

新竹縣強棒出擊教育營　活力登場！

新竹縣強棒出擊教育營　活力登場！

你有嗎？　30歲以下平均年收入近54.6萬

你有嗎？　30歲以下平均年收入近54.6萬

關鍵字：

理財教育青年雲青理財學院財務管理投資技巧

讀者迴響

熱門新聞

ATM存170萬　她轟陳佩琪：如詐騙車手

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！　檢認是不明金流

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

日版燒肉粽！女高中生12樓墜亡　壓死無辜OL

辦公室飄惡臭　女同事「死在座位4天」才被發現

傳陳佩琪金流是亡母手尾錢　民眾黨：是父往生

柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選最不好的一個

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

他批張國煒「降落技術不行」　釣出本人21字回應

3年輕人鬼月墾丁夜探廢墟　驚見2乾屍！

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

「中國輝達」突倒閉！400多員工原地失業

更多

最夯影音

更多

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面