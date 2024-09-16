「台灣有事」若出兵　自民黨總裁候選人：中國飛彈可能打向日本

▲解放軍地面部隊先前朝台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

日本自民黨總裁選舉於12日正式展開，9名候選人15日共同登上時事節目，重點討論有關安全保障的議題。當提到「台灣有事」的情況時，民調排名始終居前的前幹事長石破茂稱，若日本選擇在台灣有事時出兵，「中國的飛彈可能會直接飛向日本」。經濟安全保障擔當大臣高市早苗則強調，若台灣遭到海上封鎖，日本的生存也將面臨威脅。

日媒《每日新聞》的報導，日本的《安全保障關聯法》（簡稱安保法案）依據威脅程度的不同，分為「重要影響事態」、「存立危機事態」和「武力攻擊事態」等類別。其中，當與日本關係密切的國家受到攻擊，若被政府認定可能威脅日本，則可啟動「存亡危機事態」，行使有限的集體自衛權。然而，法案中並未明確提及「台灣有事」是否屬於上述情況之一。

《防衛白皮書》中指出，即使被劃定為威脅級別較低的「重要影響事態」，自衛隊仍有責任協助美軍執行補給等後勤任務。

石破茂在節目中表明，若台海爆發危機，日本選擇軍事介入將面臨中國的直接威脅。他強調，台灣有事應至少被定義為「重要影響事態」，但若升級為「存立危機事態」，就幾乎等同日本必須啟動防衛機制，而此舉可能導致中國的飛彈瞄準日本，他建議政府在決策時必須謹慎考慮，以避免事態進一步惡化。他認為，日本需要正視這個問題，才能避免遭遇危機。

相較於石破的警示立場，對中國態度一向強硬的高市早苗提出了不同的觀點；她認為，若中國對台灣實施海上封鎖，便可能構成「存立危機事態」。她分析稱，日本高度依賴的海上航路可能會因此中斷，進而威脅日本的生存，而在某些情況下，中國的軍艦和軍機甚至可能深入到東京和熱海之間展開軍事行動。高市強調，日本政府和民間必須以高度危機感來應對台灣問題。

與石破和高市的明確立場相比，前經濟安全保障大臣小林鷹之在討論中則顯得較為謹慎。他並未具體表明台灣有事是否會被視為「存立危機事態」，僅表示對此的判斷將取決於海上封鎖的主力來自中國海警還是海軍。