小楊哥「假香港月餅」被指詐欺！大陸監管證實已「介入調查」

▲小楊哥直播賣月餅，強調是來自香港的。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸帶貨網紅「瘋狂小楊哥」日前在直播間販賣「香港美誠」的月餅，但後來卻被爆料，該款月餅在香港根本買不到，而且是在廣東製造的，被許多消費者質疑詐騙，目前，廣州花都監管局已經介入調查，

小楊哥在直播間販賣「香港美誠」的月餅時，曾多次強調香港是來自香港的，甚至稱其為「香港高端品牌」，令許多消費者相信這是來自香港的知名月餅。

不過，消費者購買之後，卻發現月餅的產地是廣東的廣州及佛山。同時，也有代理商及香港網友出面表示，在香港根本沒有看過「香港美誠」這個品牌，而且「香港美誠」在香港也根本沒有門市，甚至連網購平台上都買不到。

▼「香港美誠」在香港根本沒門市。（圖／翻攝微博）



許多消費者發現買到的可能是「假香港」月餅之後，找上「香港美誠」的客服要求退貨，但卻遭到拒絕，僅得到「月餅屬於時令性特殊食品類目，我們非常遺憾地告知，本產品不支持7天無理由退換貨服務」的回應。

消費者於是又傳訊給小楊哥的的直播間，還有小楊哥公司「三隻羊」的網路後台，但都沒有得到任何回應。相較之下，同樣有販售該款月餅的網紅「羅永浩」則非常大氣，直接讓消費者「退一賠三」，這也導致小楊哥的風評跌到谷底，網路上充斥著針對小楊哥的謾罵。

一名自稱是公司老闆的網友抱怨，他讓助理在小楊哥直播間買了15盒美誠月餅，準備中秋節送給同事，沒想到爆出「假香港」的風波，他現在想退貨也退步了，送人又沒臉送，進退兩難。

▼有人買了10多盒月餅，現在沒臉送人。（圖／翻攝微博）



眼見事情越鬧越大，9月14日下午，美誠月餅生產地之一的轄區監管局，廣州市花都區市場監督管理局表示，已經關注到網上關於美誠月餅的討論，監管部門已經介入調查。

同時，抖音平台客服也說，針對小楊哥直播間美誠月餅一事，平台會進行查核，若確實存在虛假宣傳等，會進行停業整頓、清退、商品下架、關店等處理。

陝西恆達律師事務所高級合伙人律師趙良善認為，宣傳月餅帶有「香港」二字，難免會使消費者誤認為產地是香港，且不少消費者是因月餅產地而交易，此舉涉嫌消費欺詐。

趙良善強調，從另一角度來看，售賣月餅，暗指月餅與香港有關聯，且在直播平台廣而告之、公佈於眾，亦涉嫌虛假宣傳。