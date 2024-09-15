俄亥俄真有人吃貓！警抓人現場曝　是「美國本地人」做的

▲美國俄亥俄州有一名女子吃貓被捕。（圖／翻攝自坎頓市警方）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普日前指責俄亥俄州春田市（Springfield）的移民「吃貓狗」，令春田市成為全國焦點。最近，美媒發現該州確實有一名女子因涉嫌殺死貓咪並將其吃掉被捕，引發軒然大波，但警方證實，這起「吃貓案」的發生地點不是春田市，而且涉案女子也不是移民，而是27歲的本地人菲瑞爾（Allexis Ferrell）。

據《紐約郵報》報導，俄亥俄警方8月16日接獲通報，有民眾在坎頓市（Canton）目睹一名女子殘忍虐貓後，將其殺死吃下肚。警方隨後迅速趕往現場，發現全身沾滿血跡的菲瑞爾正狼吞虎嚥地吃貓，於是當場將其逮捕，控以虐待動物、妨害治安等罪名。

日前，川普與民眾黨總統候選人賀錦麗展開辯論時，在沒有證據的情況下，指責春田市的海地移民吃寵物，而菲瑞爾被捕的現場畫面也在網上引起瘋傳。儘管春田市政府多次澄清沒有可信的報告顯示移民社區內有人傷害或吃掉寵物，但川普的言論與菲瑞爾被捕的影片仍舊助長了誤解。

如今，俄亥俄警方強調，這起「吃貓案」的事發地點距離被謠傳有移民「吃貓狗」的春田市275公里遠，而且涉案女子的女子不僅不是海地移民，還是來自俄亥俄州的本地人。報導稱，菲瑞爾目前以精神錯亂為由拒絕認罪，並被關押在斯塔克（Stark）的監獄，預計將於10月15日出席聽證會。當地官方現在正努力平息川普「吃貓狗」論所引發的恐慌和誤解。