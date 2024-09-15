日媒：中朝「新鴨綠江大橋」　最快10月通車

▲連接北韓新義州與中國遼寧丹東的新鴨綠江大橋。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年10月即將迎來與中國建交75周年紀念。有消息人士透露，由中國全額出資興建、橫跨北韓新義州與中國遼寧省丹東市的「新鴨綠江大橋」，最快可望於中朝建交紀念日前後通車。不過，考量到近年北韓加緊強化與俄羅斯的同盟關係，令北京當局感到很不是滋味。

根據日媒《朝日新聞》，與平壤當局有接觸經驗的中國某貿易關係人士透露，隨著今年10月6日將迎來中朝（中國與北韓）建交75周年紀念日，主體完工10年的新鴨綠江大橋將在9月底前完成所有必要工程，並搶在10月6日當天通車。

另一名人在中國的北韓消息人士表示，「遼寧省丹東市正在全面準備（通車事宜）。」

據悉，雖然北韓新義州和中國遼寧省丹東市之間本來就有一座「中朝友誼橋」（鴨綠江大橋），但考量到橋體老舊，北京當局與平壤當局2009年談妥興建新鴨綠江大橋，由中國全面負擔工程興建費用，2010年開工興建長3公里、雙向4線車道的大橋，從丹東市振興區浪頭鎮至北韓新義州，橋體於2014年10月完工。

不過，即便橋體早已完工，但過去10年以來卻遲遲未能通車，包括北韓段的橋面、道路、海關興建等工程則至少延宕6年，儘管中國國家主席習近平2019年6月訪問平壤後，北韓重啟建設，但2020年初又因新冠疫情等某些因素而被迫停工。

《朝日新聞》指出，當地貿易商對於新鴨綠江大橋在今年以內開通，皆抱持高度期待。不過，北韓和中國之間的外交關係卻令外界霧裡看花，因為去年北韓最高領導人金正恩去年9月出訪俄國、俄國總統普丁今年6月出訪北韓後，北韓與俄國強化合作關係，令北京當局感到相當不是滋味，因此一旦新鴨綠江大橋未能在年底前如期通車，可能是中朝關係惡化的徵兆。