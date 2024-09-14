富士山閉山後亂象多！外國登山客硬闖　鑽小道、翻越圍欄

記者王佩翊／編譯

日本富士山9月10日結束登山季後正式封山，然而儘管管理單位已經在現場設置封鎖線，仍有不少外國遊客會鑽進封閉通道強行「違規登山」，險象環生，而相關「富士山亂象」也引發當地居民抗議。

根據《朝日電視台》報導，富士山在今年登山季期間共吸引20萬人次的遊客到訪。然而，當登山季結束、登山道封閉後，卻還是有不遵守規定的遊客闖入封鎖柵欄，強行登山，其中大多數是外國遊客。

報導指出，這些違規登山的登山客中甚至有人穿著無袖背心和短褲等不適合登山的服裝，明顯低估了山上的天氣。一位來自法國的違規登山者表示，他原本成功登上了富士山的八合目，但是因為山間小屋關閉，無法過夜，只好被迫折返，進行「彈丸登山」。他聲稱，自己不知道富士山已經閉山。

另一名來自中國的登山客則直言，自己雖然知道已經封山，但還是成功從未封鎖的通道攀登到山頂。然而許多外國遊客利用這些未封鎖的通道強行登山，十分危險，尤其是今年在富士山登山季期間，就因為突如其來的暴風雨等惡劣天氣，導致9人喪生。

除了閉山期間硬闖富士山外，在富士河口湖町的一間便利商店也因為能拍攝到「富士山美照」而吸引大批外國遊客前來。但是卻有很多人不顧交通規則，冒險穿越道路拍照。當地政府為避免這類情況，5月在便利商店對街設置了黑布遮擋，但8月因為颱風來襲暫時撤除後，又出現混亂。

富士吉田市的商店街也以能夠拍攝到富士山和復古風情的照片聞名。但是大量遊客為了拍照，直接闖入道路，導致交通壅塞，使當地居民苦不堪言，也呼籲遊客遵守基本的禮節，同時考慮安全問題。

當地居民表示，這些行為不僅造成交通擁堵，還有造成交通事故的風險，希望帶遊客來此的旅行社能夠加強宣導。