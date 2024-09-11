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53%家長接送小孩通勤有困難　Uber推「青少年版」可追蹤定位

▲▼Uber推出青少年版叫車服務。（圖／記者李姿慧攝）

▲Uber推出青少年版叫車服務。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣社會雙薪家庭比例高，在工作和接送小孩上下學、補習和課外活動間兩頭燒，Uber在業界首創推出「青少年版」，透過家庭帳號邀請青少年加入，可安心叫車且有行程追蹤功能，即起在台灣正式上線，為亞洲首個上線的區域，即起至11月10日前為青少年申辦，有機會獲得兩趟50元乘車優惠。

Uber今(11)日宣布，「Uber青少年版」在台灣正式上線，家長或監護人透過家庭帳號邀請13歲到17歲的青少年加入後，就可叫車、乘車，同時提供行程追蹤功能，「Uber青少年版」融合PIN碼驗證、即時位置追蹤、行程全功能，由合作車隊派遣高評分且經驗豐富的職業駕駛接單，即起在台灣正式上線，在台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、新竹、台中、彰化、南投、台南、高雄及屏東提供服務。

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根據Uber委託益普索市調公司進行的「2024青少年通勤調查報告」顯示，目前約73%家長每天或至少每周3天親自接送子女上下學，而有53%的受訪家長曾因工作等因素，導致在安排其青少年兒女的通勤上遇到困難。

Uber台灣總經理楊麗達表示，Uber青少年版今天在台灣正式推出，但這已經過長期測試且是獲信任的功能，2023年來在美國、加拿大都已推出，澳洲、紐西蘭、拉丁美洲等也陸續上線，台灣是亞洲區第一個上線的區域，該服務是為了幫助忙碌家長，透過家庭帳號邀請青少年加入。

楊麗達指出，她發現台灣不只家長忙碌，也感受台灣青少年忙碌程度不亞於家長，Uber透過市調發現，5成3家長無論工作或其他因素，安排青少年子女通勤變得更加困難，調查也向台灣家長解釋青少年版功能可看到GPS定位和安全評價駕駛，有8成受訪者表示會考慮使用，希望利用科技幫助忙碌家庭，不需要在安全上妥協，家長也不用分身乏術接送。

▲▼Uber台灣總經理楊麗達（左）、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏（右）。（圖／記者李姿慧攝）

▲Uber台灣總經理楊麗達（左）、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏（右）。（圖／記者李姿慧攝）

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏則表示，今年初針對家長和小朋友調查可看到，家長對兒童放學通勤高達75.3%採接送處理，家長忙碌，小朋友又有接送需求，相當困難，這樣的服務介入有更安心方式可幫助家長，車輛在一個地方停置過久會有警示，家長也可與駕駛對話，青少年在這個階段都希望可以獨立自主，有機會安排自己的行程，該服務對兒少成長和學習點跟點交通歷程移動也有幫助。

Uber公司表示，青少年版要通過家長和監護人邀請才能設定，且可開啟錄音功能，青少年版本有快捷鍵，一旦遇到安全事件，將可快速聯繫110或客服，家長或監護人也可查看青少年APP狀態，青少年叫車之前，家長就會收到通知，上車到行程結束，家長也可在自己手機接收通知及追蹤行程狀態，家長也可用匿名方式跟駕駛通話，確保行程沒有疑慮。

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