沒性行為！男染淋病「去過加油站廁所」　醫驚：你GG很長耶

▲病患去公廁坐式馬桶，疑似被染上淋病。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者劉維榛／綜合報導

民權精睿泌尿科診所院長朱信誠透露，有病患自述沒有性行為，卻染上淋病，還稱日前去加油站大號，生殖器不慎碰到馬桶內側，兩天後發現尿尿會痛，甚至出現白色的膿。對此，朱信誠解釋，若碰到沾有細菌的分泌物，是真的有可能感染，「建議大家出門在外把自己的30cm收好。」

醫師朱信誠在《Threads》表示，最近好幾位男生來看診，發現染上淋病，且都說沒有性行為，其中一位病患透露曾去加油站公廁大號，是坐式馬桶，「生殖器不小心碰到斜面」，豈料過兩天開始不適。

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該位病患陳述病狀，他尿尿會痛還出現白色的膿，聞言，醫師朱信誠笑稱「那你GG很長耶！」病患露出尷尬神情，卻又嘴角上揚解釋，「沒有沒有，我只是坐比較前面。」

對此，朱信誠解釋，「如果沾染到有細菌的分泌物，是有可能的感染的」，畢竟公廁也不曉得被誰使用過，「我還是建議大家出門在外把自己的30cm收好，用一隻手捏住小頭，不要碰到馬桶比較安全。」

底下網友熱議，「坐式的馬桶，我都用半蹲順便訓練腳力，碰到馬桶渾身不對勁」、「不需要很長，設計很糟就有可能...真的是陰影」、「我以為只有我碰得到馬桶斜面，原來我不孤單」、「馬桶如果不是前面缺一角的，真的蠻容易碰到的，都要往後坐一點」、「所以我上大號只會在家的原因」。

另外，也有女網友苦惱詢問，「女生在外面到底可以使用公廁嗎？從小到大很長都是忍到回家才上廁所，長大後是先酒精擦、再鋪滿衛生紙，才敢坐上去」。

朱信誠回應，酒精消毒（殺菌）+鋪衛生紙（隔絕）是不錯的方法，建議有尿意就去尿。女生憋尿容易導致泌尿道感染，得不償失。

最後，朱信誠再次提醒男性們，發現尿尿痛一定要儘早去泌尿科就診，以免傳染給伴侶，長期不治療也可能造成不孕。

本文獲醫師朱信誠授權。