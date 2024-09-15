囂張3賊闖苗栗民宅行竊！機警鄰見「冷氣運轉」　秒call屋主逮人

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

苗栗銅鑼鄉朝陽村一處民宅於9月初遭竊，由於屋主吳姓男子平日在外工作，僅在假日返家，鄰居發現該住宅冷氣機運轉，誤以為屋主回家，上前打招呼卻發現無人應門，懷疑有宵小入侵，立即聯繫屋主報案。苗栗警分局接報後，迅速成立專案小組，並透過監視器清查出竊嫌身分，先後將3名竊嫌查緝到案。

▲監視器拍下竊賊闖入吳男住家行竊。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

經調閱住宅監視器及周邊影像，警方發現羅男（43歲）、徐男（35歲）及陳男（36歲）駕駛小貨車前往該民宅，並將監視器鏡頭移開，趁無人之際入侵竊取觀音神像、聚寶盆、檀香、茶壺等藝品，得手後駕駛小貨車離開。警方積極比對犯嫌使用之交通工具，將犯案的3人查緝到案，並依加重竊盜罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警分局表示，本案破案的契機在於被害屋主的鄰居發現異狀，並發揮鄰里守望相助的精神，及時通知屋主向警方報案，使得警方能在最短時間內掌握相關犯罪跡證，進而破獲竊盜案件。警方呼籲民眾，平日應與鄰居保持良好互動，發現可疑人、事、物，應記下特徵及保存相關跡證，並立即打110報案電話，提供線索，讓警方能迅速破案，共同維護良好的治安環境。