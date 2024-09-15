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快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

（圖／NOAA）

▲中颱貝碧佳持續發展中。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員劉沛滕表示，貝碧佳已於今天凌晨2時增強為中度颱風，今日距離台灣相對比較近，雖然無直接影響，但今天、周一要注意長浪。至於最近是否可能還有颱風生成，他提到，還要再觀察。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今日天氣相對穩定，但仍有殘存水氣，清晨至上午中部以北、馬祖、澎湖有零星降雨，白天起各地多雲到晴，午後有些局部短暫雷陣雨，以山區較明顯。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

劉沛滕說，周一天氣仍相對較穩定，周一晚到周二水氣慢慢增加，大台北、東半部有局部降雨，午後雷陣雨也越來越明顯；周三至周六低壓帶影響，各地天氣較不穩定，北部、東半部一整天降雨較持續，中南部則是午後雷陣雨滿明顯。

劉沛滕表示，貝碧佳今晨2時增強為中度颱風，目前大致在琉球附近海面，今天會是相對距離台灣比較近的時間點（大約距離700公里上下），未來朝西北西到西，周一可能登陸上海；雖颱風對台灣無直接影響，但今天、周一要注意長浪。

至於最近是否可能還有颱風生成，劉沛滕分析，關島附近到菲律賓、南海都是低壓帶，可能有擾動發展，目前根據模式模擬，看起來至少有兩個相對低壓，或許周一、周二可能有新的熱帶性低氣壓生成，但會不會兩個都變颱風，還要再觀察。

▼最新貝碧佳路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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