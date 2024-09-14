中秋運勢排行榜！屬羊「悶聲發大財」　屬狗貴人來了

▲9月15日至9月21日十二生肖運勢排行榜。（示意圖，圖／CFP）

文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，9月15日至9月21日十二生肖運勢，本周屬狗的人，在事業、財運、愛情、健康等方面運勢都相當不錯，要好好把握機會。

《本周事業運前三名》

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狗

本周運勢銳不可檔，氣勢非凡，為第一名。出門有貴人，適合出差或是拜訪客戶，謹慎理財，計畫執行很重要。

牛

本周運勢上升，後勁十足，為第二名。穩定中發展，甚至可以一展抱負，突現專業技術。

虎

本周運勢穩定向上，同為第二名。事業合作進展順利，職場上表現佳，突然備受讚譽，也要小心嫉妒者出現。

▲屬兔者本周雖然財運不差，不過要注意財來財去的狀況。。（示意圖／ETtoday資料照）

《本周財運前三名》

羊

本周財運叫做悶聲發大財，所有的收入都是按照計畫走的，偶有意外的提成，對你而言，又是一次收入的增加。

狗

本周事業運超級旺盛，帶動了正財的豐沛收入。比別人提前布局，比大多數人掌握潮流趨勢，剩下的就是謹慎行動。

兔

本周雖然財運不差，不過要注意財來財去的狀況，在下一個案子尚未簽約之前，還是要謹慎作帳，開源節流。

《本周愛情運前三名》

狗

愛情運甜蜜加分，中秋假期的輕旅行，讓你和男友更加深入了解彼此，對於未來相處或是結婚，很有信心。

虎

在中秋月圓的前夕，許久不曾聯絡的他，突然聯絡了你，似乎好像有那麼一點曖昧情愫，你也不排除再戀愛的感覺。

牛

愛情運甜蜜，愛情順遂的一周。戀人間相互欣賞參與，夫妻間共同包容，和諧舒服是你現在正在享受的生活。

《本周健康運前三名》

牛

健康運勢不錯，儘管是中秋假期也不忘積極的運動，持續的做瑜珈，全家人都支持身體健康的休閒活動。

狗

健康運不錯，趁此機會多多健身，無論是健身房跑步機，拉杆練臂力或是公園健走散步都好。

虎

健康運不俗，本周飲食宜清淡，節後的甜食仍然要少吃，注意高油脂，高甜份的食品，否則一下就飆高血壓。

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