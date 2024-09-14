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中秋送暖！雲林榮服處與志願者合力清掃獨居榮民家園

▲雲林縣榮服處中秋節前夕率同仁、社區志願服務組長及榮欣志工一行人，到年邁獨居榮民(眷)家中實施居家環境清潔關懷感動服務 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣榮服處中秋節前夕率同仁、社區志願服務組長及榮欣志工一行人，到年邁獨居榮民(眷)家中實施居家環境清潔關懷感動服務 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋節前夕，雲林縣榮服處總幹事許樹池代表處長率同仁、社區志服組及榮欣志工一行人，到年邁獨居榮民家中實施居家環境清潔關懷感動服務，貫徹國軍退除役官兵輔導委員會關懷獨居、年邁行動不便或生活自理困難之榮民長輩，展現敬老愛老、服務社會大愛精神，發揚「助人最樂、服務最榮、袍澤情深」精神。

雲林縣榮服處總幹事許樹池轉達處長叮嚀長輩們注意秋節後，天氣漸趨涼意，請適時增添衣物，並注意保暖，居住莿桐鄉大美村榮民李伯伯看到榮服處及志工們努力把居住的平房及庭院整理井井有條，他說「現在年紀大了走路都困難，一個人住真的很難打掃乾淨，這些年青人真像我的小孩一樣，幫我打掃還陪我聊天，真正感覺有雲林縣榮服處真好」。

雲林縣榮服處長姚辰蕙表示，感謝榮欣志工在秋節前夕不畏酷暑發揮愛心，期望在參與社會服務過程中，除了認識這些戎馬一生、保家衛國榮民長輩，還能體會到「施比受更有福，予比取更快樂」之服務意涵，為社會上需要幫助長輩，貢獻一己之力，讓社會更加温馨祥和。

▲雲林縣榮服處中秋節前夕率同仁、社區志願服務組長及榮欣志工一行人，到年邁獨居榮民(眷)家中實施居家環境清潔關懷感動服務 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣榮服處中秋節前夕率同仁、社區志願服務組長及榮欣志工一行人，到年邁獨居榮民(眷)家中實施居家環境清潔關懷感動服務 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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