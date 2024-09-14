代購價每盒2千！500公尺人龍再現　嬤排隊14小時買不二坊蛋黃酥

記者唐詠絮／彰化報導

距離中秋節僅剩3天，彰化蛋黃酥排隊名店不二坊，自今(14日)起至中秋節一連3天開放門市販售，每人限購30顆(2盒)，有民眾從昨晚7點多就到場排隊，自帶椅子、雨傘，今天上午排隊到省道台一線中山路上槽化線區內，長達500公尺遠，轄區派出所輪班到場維持交通，代購價1盒約在1800元到2000元之間，但網路已經有人喊價1顆160元，每盒2200元。

▲彰化不二坊蛋黃酥排隊到省道槽化線內。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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不二坊蛋黃酥店家公告，自8月26日至9月13日門市暫停販售，中秋節訂單也滿，僅能開放現場購滿，今(14日)起至17日開放門市販售，每人限購30顆。每顆價格維持50元凍漲，6顆300元、15顆750元、20顆1000元。

今天店家門口前排滿長長人龍，周邊也出現不少代購業者，滿排的小板凳排隊等候，從店前排隊到一旁的巷弄內、省道台一線中山路上，偶有出現插隊現象，店家也派人在外面維持秩序，有代購委託的阿嬤從昨晚搭火車到彰化，為了賺幾千元，從早排到晚，又不能坐下來休息，直呼真的很累。

周邊住戶氣得說「擾民」，從昨晚吵到現在，睡也睡不好，排隊群眾將住家前都堵住，警察一來就安靜，一走又開始吵鬧不停，真的太不應該。

每年一到中秋節，不二坊排隊人潮不減，轄區民生派出所得要加派警力巡邏，到周邊交通秩序維護，接下來還有2天，預計今年人潮將會比起往年激增，警方將強力將強取締道路違規。