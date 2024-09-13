他做一產業月薪48K福利好加班費敢給　親戚卻看不起：早知別栽培你

▲他做餐飲48K福利又很好，親戚一聽卻超看不起。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

儘管說行行出狀元，社會上對於一些行業仍可能貼上不好的標籤。有一名網友感嘆，他目前在連鎖餐飲工作並擔任幹部，月薪已達48K且福利也很好，然而親戚得知後竟酸他的工作沒有技術含量，還想介紹他去無菜單餐廳「比較有未來」，讓他非常傻眼，直呼「做這種工作真的會被看不起嗎？」

原PO在Dcard表示，他在一間連鎖餐飲工作已經3年了，剛入職4萬元爬到現在當到幹部，薪水也上漲到4萬8千多元了，加上公司三節獎金一般都會給到1500元加餐券、年終大概有5、6萬以上，每季獎金也會發到5、6千，加班費又都很敢給，

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原PO還透露，由於公司是連鎖餐飲店，所以食材大多都出自中央廚房，所以烹調起來偏簡單，他因此覺得這間公司待遇、福利與工作內容都算不錯，不料最近有親戚跟他媽媽說，他做這種連鎖學不到什麼，沒有技術含量，還說「早知道要做這個，就不用特地栽培了吧」。

親戚還想介紹他去一間無菜單的餐廳工作，要他從學徒開始學，這樣子比較有未來，更勸他儘管剛開始薪水可能會比較少，但努力一點支撐下去，等升上去就有5、6萬元了，讓他聽了非常傻眼，也感嘆「想問各位大家，做這種偏簡單沒技術含量的工作，真的會被看不起嗎？」

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人都說，「靠自己努力工作，不偷不搶不違法，誰都沒資格看不起誰」、「餐飲業你這薪水不錯了啊」，「台灣還很多人莫名其妙都瞧不起服務業餐飲業」，但也有人說，「餐飲業四年路過，十分後悔，建議大家就算不知道要幹嘛也別選餐飲，隨便找個產業進都比餐飲業好」。