抗議電信業者合併後通訊品質惡化　盧崑福要求NCC調查

▲台南市議員盧崑福接獲陳情指稱，遠傳電信合併亞太電信，迄今已過6個月，通訊每況愈下，向客服反映竟回應攜碼至其他業者，他要求NCC介入調查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

遠傳電信2023年12月15日合併亞太電信迄今已過6個月，前亞太電信用戶抱怨通訊每況愈下，台南市議員盧崑福接獲多名用戶陳情，用戶向遠傳電信客服反應，對方卻建議用戶攜碼至其他業者，這種回應明顯違反合併時所承諾的服務品質保障，盧崑福盼市府消保官介入維護用戶權益，並請國家通訊傳播委員會調查。



市議員盧崑福表示，遠傳電信與亞太電信合併後，全國各地的前亞太用戶陸續反映通訊品質變差。安平陳小姐說，她4月3日向遠傳電話客服反映合併後的通訊問題，迄今仍不見改善。她並到遠傳電信門市求援，客服人員卻建議用戶攜碼至其他業者，相關作法已違反合併時所承諾的服務品質保障。



南區王先生6月22日致電遠傳電信客服專線，反映網路信號不穩問題。他根據客服建議，前往高雄市苓雅區成功一路的成功門市求援。不料，處理過程耗時2個小時，並換了新SIM卡，但通訊問題依然無法解決。門市人員表示無法處理，建議再次撥打客服，但客服依然無法提供有效解決方案。



盧崑福說，兩家電信公司合併，通訊品質越來越差，類似案例在全國各地屢見不鮮，網路上有大量用戶反映合併後的通訊品質問題，包括：室內無法正常通話或連接網路，頻繁自動斷網，無法維持穩定連線，多地區用戶無法正常使用緊急電話，危及個人安全。



前亞太用戶就曾在PTT抱怨，指遠亞合併後「訊號一樣差」，表示過往室內訊號都只有3格，現在人都站在窗邊了，訊號依舊沒有滿格。還有前亞太用戶甚至爆料指稱；「早上有一段時間打不出去」。



盧崑福強烈要求相關主管機關，包括電信消費爭議處理中心、台南市政府消費者服務中心及NCC，立即介入調查並督促遠傳電信採取以下措施，包括提供具體的通訊品質改善計劃和時間表，立即提升信號強度和穩定性，切實履行合併時的服務品質承諾，保障用戶的基本通訊權利。