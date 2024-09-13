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彰化藍營戰將貪污1208萬！當鎮長「10天圖利1.9億」　藏錢手法曝

▲捲入土地案，阮厚爵遭羈押禁見。（圖／翻攝自阮厚爵臉書）

▲捲入土地案，阮厚爵遭羈押禁見。（圖／翻攝自阮厚爵臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣前和美鎮長阮厚爵素有藍營戰將封號，卻捲入一宗祭祀公業土地案，今年5月間遭到檢方聲押，今依涉違反貪污治罪條例違背職務收賄罪嫌提起公訴，檢方查出他4年前涉嫌圖利某祭祀公業派下成員收賄1208萬餘元，逃漏稅301萬餘元，藏錢手法也跟著曝光。而阮移審地院後，因否認涉貪，法官認定有勾串之虞，裁定羈押禁見。

彰化地檢署今日晚間針對阮厚爵涉貪案發新聞稿對外說明，阮厚爵擔任前和美鎮鎮長期間，當時「謝XX祭祀公業設立登記及核發派下全員」謝等8人自2005年間起和美鎮公所申請核發派下全員證明書，因發生派下權之爭，謝等8人曾向法院提起謝等36人派下權不存在，嗣經法院判決確定。

▲阮厚爵遭羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

謝等8人於2011年間再提出申請核發派下全員證明書，仍因未符法律規定，受阻十餘年未果，找來賴、陳2 人協助。
賴、陳2人於2018年間起至2020年6月初，多次前往公所及服務處，向阮告知「如果你盡快讓謝XX祭祀公業設立及派下全員證明書核發之申請案順利且迅速通過，我們會給你利頭，金額是我們可獲得報酬的3成」。

阮多次直接或間接指示民政課陳姓承辦人儘速辦理賴提出的申請案，竟未經公告30日程序，使因法律規定受阻15年後，得以於申請後短短10日內即獲得公所核發，並於2010年9月22日以總價金為1億9912萬元之代價，將土地賣給建商，並依約定分配比例分給派下員謝等8人

▲阮厚爵遭羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

檢方偵辦，阮為隱匿賄款流向，於2020年10月14日某時許，指示行賄者賴先將363萬元款項匯入姚姓司機的金融帳戶，並在服務處等地，分別將64萬元現金、781萬2000元支票交由姚轉交阮，合計共1208萬2000元。收到賄款後，除由阮自行使用外，部分藏放在其住處、保險箱、部分用於買賣股票之用，逃漏所得稅款301萬餘元，涉有洗錢及違反稅捐稽徵法等犯嫌

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