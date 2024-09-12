王世堅2026台北市長有望？　黃揚明分析：2原因讓綠營機會渺茫

▲台北市長蔣萬安、民進黨立委王世堅。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，根據《短新聞》台北市長民調，綠營中立委王世堅支持度最高，但落後現任市長蔣萬安20個百分點，引來熱議。對此，媒體人黃揚明11日表示，對於綠營來說，目前沒有機會，有兩原因，第一「現任市長蔣萬安有執政優勢」、第二「綠營沒有超級亮眼的人選」，而且這波「打柯」王世堅打壞了，變成是「羞辱式」的對付，柯粉喜歡王世堅的結構沒有了，如果後續綠營沒有更好人選，看起來機會渺茫。



近日《短新聞》公布一份台北市長民調，結果顯示，民進黨內王世堅以34.5%領先，林佳龍18.2%、吳思瑤17.0%。而若是王世堅對決蔣萬安，則以32.3%支持度落後蔣萬安的52.7%。

黃揚明於節目《大新聞大爆卦》表示，王世堅在綠營台北市長候選人民調排行第一，但王不算這波「打柯」的獲利者，拿陳時中參選台北市的民調對比，當時也是輾壓所有人，甚至有9成滿意度支持，而現在王世堅民調卻還落後蔣萬安20 個百分點，老實說綠營即便最強的王世堅，現階段都難以跟藍營現任市長抗衡，那市長人選也將會難產。

黃揚明認為，所以派出王世堅參選的機率較高？本來是很有機會的，但這波「打柯」打壞了，送雞鴨飯、起酥蛋糕，還跑去看守所，變成是「羞辱式」的對付柯文哲，本來柯粉喜歡王世堅，是因為兩人「相愛相殺」，互相對立卻又一搭一唱的感覺，但當現在其中一人落難，另個卻用刻薄方式羞辱，這個結構就沒有了。

黃揚明指出，當然王世堅現階段在中間選民中得到支持，一定比黨內另兩位可能人選林佳龍、吳思瑤還多，因為這兩人「太偏了」，只能鞏固綠營基本盤。他也提到，自己好奇為什麼民調不放入高嘉瑜？她是有機會民調最高。

最後，黃揚明總結，對於綠營來說，在2026台北市長這一局，若是藍綠對決用這樣的人選，目前沒有機會，有兩個原因，第一個「現任市長蔣萬安有執政優勢」、第二個「綠營沒有超級亮眼的人選」，如果後續再沒有更好更強的人選，看起來機會渺茫。

本次民調《短新聞》委託循證民調公司執行，調查時間：2024/9/2-9/4。調查對象：戶籍在台北市且年滿20歲以上民眾；抽樣方法：以電話資料庫系統隨機抽樣。完成樣本數：1,069(95%信心水準下，本調查抽樣誤差為±3.00%)。