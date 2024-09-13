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川普「拒絕再和賀錦麗辯論」！　開嗆：只有輸家才要重新比賽

▲▼ 美國總統大選辯論。川普。（圖／路透）

▲川普拒絕再和賀錦麗舉行辯論。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

前美國總統川普12日宣布，不會與民主黨籍對手、副總統賀錦麗再次進行辯論。他聲稱，自己已經在10日晚上的辯論中「戰勝賀錦麗」，對方應該專注於過去4年在任期間做了什麼事，強調將不會再和民主黨候選人舉行第3場辯論會。不過根據多項民調顯示，大多數觀眾都認為賀錦麗贏得了辯論。

根據《紐約郵報》報導， 10日與賀錦麗結束辯論會後，川普在社交平台Truth Social發表聲明表示，「民調清楚地顯示，我在周二晚間的辯論會中戰勝民主黨的激進左翼候選人賀錦麗，而她隨後立即要求進行第二次辯論。」然而事實上，有多項辯論後的民調都指出，大多數觀眾認為賀錦麗在辯論中表現更好。

▲▼ 美國大選9月10日辯論,川普,賀錦麗。（圖／路透）

▲賀錦麗要求再次舉行辯論，但川普方直接拒絕。（圖／路透）

川普在辯論後抨擊了ABC電視台偏袒賀錦麗，大罵2名主持人不公，沒有對賀錦麗的「虛假言論」做出質疑，反而只對自己嚴格審問。他還寫道，「賀錦麗應該要專注於她在過去將近4年的時間裡應該做的事，不會再有第3場的辯論會」、「拳擊手只有在輸了比賽時，說出的第一句話才會是『我要重新比賽』。」

在該篇貼文發布後不到1小時，賀錦麗就在北卡的競選活動上表示，「2天前我和川普進行了我們的第1場辯論，我認為我們有義務向選民舉行另一場辯論會。」

儘管川普已宣布拒絕再度和賀錦麗進行辯論，但他的副手、俄亥俄州參議員范斯仍會於10月1日與賀錦麗的副手、明尼蘇達州州長華茲舉行辯論會。

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