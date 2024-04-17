醫師罷工！韓女胸痛「遭6間醫院拒收」　主動脈剝離拖6小時身亡

▲南韓住院醫師集體罷工至今將近2個月，政府與醫界矛盾邁向長期化。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今年2月祭出醫療改革政策，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，遭到1萬多名住院醫師抗議，罷工將近2個月仍未結束。一名60多歲女性中午耕田時心臟病發，經救護車移送後，卻因缺乏醫療人力進行手術而遭6間醫院拒收，儘管晚間順利進到手術房，卻還是不幸慘死。

根據《韓聯社》，南韓慶尚南道金海市大東面3月31日發生一起不幸事件，一名60多歲女性耕田時，於下午4時9分感覺到胸痛，她撥打119電話求救，儘管最後被消防當局送上救護車，而消防當局也向慶尚南道內6間醫院聯繫十多次，卻還是被6間醫院以「醫療人力不足」為由拒收。

經過消防當局打探，女子成功被送到距離病發地點20公里遠的釜山市某醫院，只不過該間醫院雖然同意看診，卻以醫療人力不足為由拒絕進行手術，女子於下午5時25分送抵醫院後進行2個半小時的檢查，最後被診斷為「主動脈剝離」，必須進行緊急手術。

於是，消防當局又打探其他間醫院是否願意動手術，而女子則在30多分鐘後被送往釜山另一間大學醫院，從胸痛求救到送上手術台的時間總共耗費了5個多小時，只不過醫療團隊在準備手術的過程中，女子仍於當天晚上10時離世。

婦人的女兒非常心痛，「假設一開始就直接送往大學醫院，我媽或許就能夠活下來，我非常難過！假設那一間進行檢查的醫院急診室能夠順利運作的話，檢查結果就能趕快出爐，更快送往其他醫院接受手術。」

婦人的女兒表示，「雖然這並不代表若我媽接受手術就一定能夠存活，但這一次（罷工所造成的）醫療人力缺口，可能降低了病患的生存率，我感到非常怨恨！」

據悉，最近也有一名來自釜山的50多歲急性心臟病患者，由於找不到願意緊急動手術的醫院，在經過4個多小時後才送往蔚山的醫院，最後不幸死亡。