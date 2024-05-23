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獨／高雄39歲警官主動脈剝離！進加護病房搶命　他組長3月前癌逝

▲高雄市政府警察局鼓山分局。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市政府警察局鼓山分局。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

究竟是勤務太操勞？還是巧合！高雄市警察局鼓山分局一名李姓組長在今年2月底癌逝，但沒想到3個月後，同組一名羅姓警務員突然昏倒，被送往醫院救治時才發現是主動脈剝離，由於這兩個人都在同一個組，且先後倒下，讓基層是議論紛紛。

據了解，鼓山分局39歲羅姓警務員17日在財政部關務署的高雄關上課時，因身體不適被送往大同醫院，經過診斷發現是具高死亡率的主動脈剝離，因此又被轉診到了高醫搶救，目前還在加護病房。而這名警務員的病況也讓基層是議論紛紛，因為他的組長在今年2月底癌世。

他的組長是在今年1月底上班時，因腿部疼痛就醫，經診斷，發現竟罹胰臟癌末期，癌細胞更擴散至肝臟等部位，經切片後，過年期間展開化療，未料病情未好轉反而急轉直下，從發現到去世才一個月，享年54歲。胰臟癌素有「癌王」之稱，早期症狀不明顯，出現腹痛、食慾不振、體中減輕時，都已是中晚期，若有抽菸、喝酒習慣更會增加罹癌風險。而反覆出現但找不出原因的急性胰臟炎，以及50歲後罹糖尿病卻無家族史的患者就必須要留意。

罹患主動脈剝離的的警務員是在組長過世之後，協助處理組內相關業務，組長迄今3個月都還沒有補正，不知道是不是勤務關係，還是有其他巧合才造成病發？據了解這名警務員疑似有高血壓，這次發生主動脈剝離，也還是讓分局內的同仁都覺得有股說不出感覺，現在大家都希望這名警務員能夠脫離險境，早日康復！

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